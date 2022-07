Matrimonio in Italia per Nina Senicar con una star di Hollywood

Per un dei giorni più belli della sua vita, Nina Senicar ha scelto l’Italia! La modella è stata amatissima dal pubblico televisivo del nostro paese ma poi ha scelto di seguire il suo cuore e ha trovato una nuova casa negli Stati Uniti. Da 10 anni infatti, Nina Senicar vive a Los Angeles, ma per il suo grande giorno ha scelto l’Italia, il Paese che per primo le ha regalato la notorietà. Secondo quanto raccontano i media americani in queste ore, la bella Nina si sarebbe sposata in Toscana, il 9 luglio. Un matrimonio top secret visto che al momento non trapela neppure una immagine sui social. La coppia infatti, è molto riservata e basta dare una occhiata ai profili di Nina e di Jay Elis per capire che non amano molto condividere con i follower, la loro vita privata.

Ma cosa sappiamo di questo matrimonio?

Il matrimonio di Nina Senicar in Toscana

Sabato 9 luglio l’attrice di origine serba è convolata a nozze con Jay Ellis, attore americano con cui fa coppia dal 2015 e da cui 3 anni fa ha avuto la sua prima figlia, Nora Grace. Si racconta che sia stata una cerimonia lussuosa in una villa da sogno sulle colline toscane, e che per l’evento la coppia non abbia badato a spese, ma il tutto si è svolto nella riservatezza più assoluta. Purtroppo, tutto il bello che c’è stato, non sarà visibile ai nostri occhi. Jay Ellis è amatissimo negli Stati Uniti, dove di recente è stato acclamato per il suo ruolo in Top Gun. E proprio nella notte degli Oscar, Nina e Jay sono stati avvistati insieme sul red carpet. Pare che la coppia abbia scelto per il matrimonio una location esclusiva, con un terrazzo mozzafiato. Nina ha ancora nel cuore l’Italia, terra in cui ha studiato, si è laureata e ha fatto il suo esordio in tv. Poi ha scelto di lasciare tutto, per studiare recitazione negli Usa e lì, ha trovato l’amore della sua vita e ha costruito la sua famiglia.