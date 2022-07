Berlusconi è in gran forma in vacanza con Marta Fascina, si godono la Costa Smeralda

Silvio Berlusconi è in vacanza al mare con Marta Fascina. Dopo il “matrimonio” il leader di forza Italia e la sua compagna sono a Porto Rotondo, nell’adorata Costa Smeralda. Berlusconi appare davvero in gran forma dopo un bel bagno nelle acque cristalline, la sua fidanzata o moglie gli è sempre accanto, non lo lascia mai. Lui 85 anni e lei solo 32, si amano, sono neo sposini e la rivista Nuovo di Riccardo Signoretti pubblica le loro foto di questa estate. Pochi mesi fa in primavera Marta Fascina e Berlusconi hanno giurato, hanno promesso amore eterno, anche se non è ancora ben chiaro il valore di quelle promesse. Intanto, sono una coppia, hanno intenzione di stare insieme per sempre e si godono Porto Rotondo, la Sardegna.

Silvio Berlusconi in Sardegna con la sua Marta

Riccardo Signoretti scrive che fa caldo, i paparazzi beccano la coppia e lui racconta di Berlusconi: “Arrivato sulla terraferma a Porto Rotondo e assistito dalla baby fidanzata Marta Fascina (che ha 32 anni), Silvio Berlusconi (che di anni ne ha 85) decide di slacciarsi la camicia. A torso nudo lui dimostra di essere ancora in forma e accenna pure una corsetta. Poi sale sul gommone e prende il largo nel mare della Costa Smeralda per godersi la brezza con Marta, una “quasi-moglie” visto il rito con il quale pochi mesi fa si sono promessi amore eterno”.

Tutte le immagini della vacanza in Costa Smeralda le possiamo ammirare sul settimanale Nuovo in edicola questa settimana. Si sa tutto di Berlusconi, si conosce davvero poco della vita della sua giovanissima compagna. Si conosce l’età, che è nata in Calabria, laureata in Lettere e Filosofia ma niente sulla sua famiglia. L’abbiamo vista molto vicina soprattutto al figlio minore di Silvio Berlusconi, Luigi. In compagnia di Silvia Toffanin e Piersilvio Berlusconi a Portofino.