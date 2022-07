Flora Canto ed Enrico Brignano, prima del matrimonio una festa al mare

Flora Canto ed Enrico Brignano prima del matrimonio si sono ritagliati un momento speciale tutto per loro due ma anche con i due figli. Una festa al mare, una vacanza a Ponza prima delle nozze, il tempo di ricaricarsi, di prendere un po’ di sole e farsi tante coccole. Enrico Brignano ha finalmente chiesto a Flora Canto di diventare sua moglie e le nozze saranno celebrate il 30 luglio. Si sa già qualcosina sul come e dove hanno organizzato tutto ma la coppia per qualche giorno ha deciso di staccare da tutto. E’ la rivista Gente a pubblicare le foto dei due attori a Ponza, chissà chi mostrerà gli scatti del matrimonio. Innamoratissimi e sicuri del grande passo Flora e Brignano si divertono e si rilassano nella loro breve vacanza.

Flora Canto ed Enrico Brignano pronti per il matrimonio

Coccole e anche un bacio appassionato, Brignano non smette di sorridere, non ha più paura di dire quel sì. Flora Canto come sempre è un vero spettacolo in ogni suo gesto. Costume intero, sempre pronta a prendere in braccio il piccolo Niccolò e a non perdere di vista la primogenita. Il papà gioca con Martina, gli schizzi in acqua, tutti e quattro in spiaggia sono l’immagine della felicità.

Il 30 luglio è il loro giorno, Enrico e Flora hanno scelto una location sul mare, vicino Roma. 150 invitati per il loro sì al tramonto. Tutto molto romantico, tutto scelto con cura, perché lei ci pensava da tempo. Hanno sempre fatto ridere tutti mostrando un po’ della loro vita privata, perché è vero che Enrico Brignano ha avuto bisogno di tempo per decidersi ma l’emozione di quella sera all’Arena di Verona quando ha chiesto alla madre dei suoi figli di sposarlo dice molto sull’emozione che vivranno tra due settimane al tramonto con i loro piccoli a fare da testimoni.