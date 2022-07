La dedica di Paola Turci per il compleanno di Francesca Pascale

Paola Turci e Francesca Pascale adesso lo sanno che la gente le ama, che sogna ammirando il loro amore, lo sanno dal giorno del loro matrimonio. Oggi Francesca Pascale festeggia il suo compleanno e per la prima volta Paola Turci le scrive una dedica sui social. E’ dal giorno della loro unione, il matrimonio che avrebbero restasse del tutto segreto, che l’affetto di tutti le ha abbracciate. Da quel giorno sanno che non devono difendersi e questa consapevolezza è il regalo ricevuto soprattutto dai tanti fan della cantante. Ovviamente non mancano gli odiatori ma la Turci li mette in piazza, pubblica dai social i loro commenti senza nascondere niente. Francesca Pascale oggi compie 37 anni e su Instagram arriva la dedica, arrivano gli auguri, la dichiarazione d’amore dopo il sì.

Francesca Pascale festeggia il compleanno

“Love” è la scritta alle spalle di Paola Turci, un murale che parla d’amore. “Love Unforgettable Love”. Amore, indimenticabile amore, e la torta di compleanno per la sua Francesca. Un’espressione tenera della cantante e di certo una storia Instagram che avrò reso felice la festeggiata.

Entrambe hanno vissuto la loro storia con molta discrezione, anche dopo le foto apparse sulle riviste di gossip, le prime. Paola e Francesca erano in barca, al largo delle coste del Cilento, lontane dai luoghi frequentati da vip e paparazzi. Invece, le beccarono, non c’erano dubbi, ma rimasero in silenzio. Hanno pensato di non parlare mai del loro amore, fino al matrimonio, un passo così importante ma tenuto segreto. Poi è successo che tutti sono impazziti per questo amore, per questa coppia, per mille motivi. Due spose bellissimi, eleganti, emozionate, vere. Un matrimonio da sogno, intimo ma pieno di romanticismo e d’amore.

Dopo due anni di fidanzamento Paola Turci e Francesca Pascale si sono sposate e dopo il sì finalmente le prime dediche d’amore.