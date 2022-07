Piqué rifiuta l’offerta di Shakira per la separazione, lo scontro prosegue

Che brutta estate questa per le coppie che si sono tante amate perché ancora prima di Ilary Blasi e Francesco Totti si sono separati Shakira e Gerard Piqué ed è tutto molto complicato. Dopo che tutto il mondo ha letto dettagli sul tradimento o sui tradimenti di Piqué adesso c’è la cantante che vorrebbe andare via dalla Spagna e tornare a Miami. Per farlo senza alcun problema sembra che abbia fatto un’offerta al papà dei suoi due figli. Sembra che Shakira gli abbia proposto un accordo formale che lui però ha rifiutato. Anche questa è una delle soap senza fine perché già la rottura tra la cantante e il calciatore aveva lasciato tutti di stucco ma adesso anche il rifiuto dell’accordo è incredibile.

Dopo 12 anni la separazione tra Shakira e Piqué ma senza accordo

Si racconta che la proposta presentata dai legali della cantante sia davvero importante, lo riferisce la trasmissione spagnola Chisme No Like. Shakira sarebbe disposta a coprire tutte le spese per il mantenimento dei figli, Sasha e Milan. Inoltre, sarebbe disposta a pagare il 20% di un importante debito del suo ex. Infine, anche cinque viaggi in prima classe da Barcellona a Miami per lui, per permettergli di vedere i figli.

Il calciatore avrebbe rifiutato perché non desidera che Shakira lasci la Spagna, non vuole perdere il contatto con i figli, non è disposto a separarsi anche da loro e vorrebbe che i bambini avessero un legame importante anche con i nonni paterni. Tutto si complica, la battaglia a questo punto è solo all’inizio ma il tradimento di Gerard con una cameriera di 22 anni pesa molto, forse non è l’unico ma è di certo l’ultimo.