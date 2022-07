Gli auguri di Elena Santarelli a suo figlio Jack, una dedica che commuove

Il figlio di Elena Santarelli ha compiuto 13 anni, gli auguri della mamma commuovono tutti

Sono così teneri gli auguri che Elena Santarelli ha fatto a suo figlio Jack per il compleanno ed è ovvio tornare indietro nel tempo all’anno più terribile che la showgirl ha vissuto con lui e la sua famiglia. Jack ieri ha compiuto 13 anni ed Elena Santarelli e Bernardo Corradi sono grati. Scrive questo la showgirl: “13 anni e molta gratitudine” firmando semplicemente gli auguri “mamma e papà”. Gratitudine alla vita, gratitudine per il meraviglioso figlio che hanno cresciuto. Giacomo ha attraversato l’incubo più grande, la malattia che nessun bambino dovrebbe mai conoscere, un tumore contro cui ha dovuto combattere con tutte le sue forze. Elena Santarelli e Bernardo Corradi con i loro bambini sono in vacanza a Formentera. Un dolcissimo risveglio con la colazione preparata dalla mamma a base di pancake con sopra le candeline e la scritta: “Auguri Jack” tutto molto semplice e meraviglioso.

La festa di compleanno del figlio di Elena Santarelli

Un party a Formentera, una cenetta tutti insieme nel giardino della casa dove si rifugiano sempre. Tanti piccoli amici, tanta allegria, non serve altro. Nella mente di tutti c’è ancora quel terribile anno, il 2019. Elena Santarelli è stata forte ma ha anche raccontato tutte le sue fragilità. Nel libro che ha scritto c’è tutto il suo dolore, la sua forza, il terrore di perdere suo figlio e l’angoscia di non poter gioire perché altri bambini non ce l’hanno fatta.

La diagnosi sconvolse la Santarelli, sconvolse suo marito, ognuno trovò il proprio modo per reagire alla disperazione. Hanno superato tutto, non solo la malattia ma anche la crisi inevitabile. Oggi sono più uniti di prima, più forti che mai ma non dimenticano e non smettono di essere grati. Buon compleanno Jack!