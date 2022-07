Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini: è di nuovo vacanza e passione in Sardegna

Prosegue la meravigliosa storia d'amore e passione tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini

Vacanze piene di passione per Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini. La conduttrice e showgirl è tornata in Sardegna dopo le vacanze con le figlie in uno splendido resort. Michelle Hunziker sta vivendo l’estate più bella, sempre in vacanza dopo mesi di lavoro. E’ tornata da Giovanni Angiolini, è tornata in Sardegna e non le importa se i paparazzi sono ovunque, se la beccano tra un giro in barca e abbracci pieni di passione. Michelle Hunziker è felice, è tutto chiaro nella sua vita, è chiaro per la sua famiglia ed è chiaro per lei che non ha paura di amare di nuovo nonostante il fallimento del secondo matrimonio. Sembra sia sempre più distante da Tomaso Trussardi ma di certo è vicina ad Eros Ramazzotti come mai prima.

Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, la coppia dell’estate

Ogni tanto qualcuno prova a dire che Michelle e Angiolini sono in crisi ma loro non ne parlano, non ne hanno bisogno. Le foto dimostrano che sono felici insieme ma sono solo foto scattate dai paparazzi. Questa volta sono tra le pagine della rivista Vero ma sono sempre in Sardegna, è lei che lo raggiunge, anche se non mancano le volte in cui Giovanni è arrivato a Milano per la sua compagna.

“E’ passione in mare aperto tra Michelle Hunziker e Giovanni Angiolini, dopo la recente vacanza con le amiche la conduttrice è sbarcata in Sardegna con il suo compagno” si legge sul settimanale Vero. Sono loro la coppia dell’estate e il settimanale di gossip scrive: “L’attrazione della Hunziker per Giovanni, e viceversa, sembra davvero troppo forte. La coppia, in barba alla prudenza, si lascia andare a una serie di effusioni che non lasciano dubbi sulla grande passione su cui si basa questo rapporto”. Decideranno loro due quando raccontare del loro amore ma adesso è la scelta più giusta, non si nascondono ma non sentono nemmeno la necessità di spiegare, di dichiarare.