Gli auguri di Alba Parietti al compagno sulle note di un brano di Baglioni

Sulle note di una canzone di Claudio Baglioni gli auguri di buon compleanno di Alba Parietti al suo compagno



Sono auguri dolcissimi quelli che Alba Parietti fa al suo compagno, auguri di buon compleanno, il primo insieme. Alba Parietti e Fabio Adami stanno insieme solo da 4 mesi ma a loro sembra un tempo infinito perché nessun amore li aveva coinvolti così tanto. Dicono che si somigliano ed è vero. La Parietti si lascia andare all’ennesima dichiarazione d’amore al suo compagno, per lui canta Averti addosso di Gino Paoli, non le importa se non ha un filo di trucco. E’ stata innamorata altre volte, è ovvio, ma questa volta è diverso e lo confida nel lungo post di auguri al suo Fabio. Lui risponde con un semplice “Amor…” ma sembra che è tutto nel suo modo di agire. Alba lo ringrazia per l’amore che riceve e felice come una ragazzina festeggia il suo compleanno.

La dichiarazione d’amore di Alba Parietti nel giorno del compleanno di Fabio

“Mio amore oggi è il tuo compleanno. Siamo insieme da 4 mesi ma è come fossero 4 anni, ci dicono che sembriamo insieme da sempre. Che ci somigliamo. È vero, ci siamo riconosciuti e voluti, da quel giorno in cui senza dirci una parola i nostri sguardi si sono incrociati e non ci siamo mai più lasciati perché evidentemente eravamo destinati” inizia così il suo post di auguri.

Una serie di foto di coppia, il brano di Claudio Baglioni, Dodici note, che è già una meravigliosa dedica d’amore. “Tu sei tutto ciò che non avrei potuto immaginare esistesse. Sei l’incarnazione fisica del mio desiderio, la passione e in poco tempo sei diventato la mia famiglia il mio presente, il mio futuro. Da te mi sento amata come una bambina, protetta, mi fai sentire la donna più bella e desiderabile del mondo, mi regali concretezza granitica, parole meravigliose a cui seguono subito fatti ed emozioni in ogni istante” parole importanti che non ha paura di scrivere.



“Sei il migliore amico potessi avere, il mio complice, confidente, la passione, l’amore, la spalla su cui piangere e soprattutto ridere, tantissimo! Sei l’uomo forte che mi ha preso tra le sue braccia e fatto volare senza mai sentire paura o incertezza. Perché mi hai insegnato a essere “Noi” – e prosegue – Sei il sorriso, la dolcezza, l’allegria, la leggerezza, la tenacia e la solidità che una donna cerca oltre alle parole e alle mille sorprese che sai fare. Sei un uomo per bene – poi conclude – L’uomo che mi ha fatto scoprire il piacere di essere la tua donna e di vivere un amore costruttivo un progetto di vita. Sei il migliore amore io potessi sognare. Mi sono arresa alla bellezza dell’amore incondizionato. Buon compleanno amore mio”.