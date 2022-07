Il battesimo del piccolo Gabriele Ciavarro con un padrino d’eccezione: Alfonso Signorini

E' stato Alfonso Signorini a battezzare il piccolo Gabriele Ciavarro: sui social il video del battesimo del figlio di Clizia e Paolo

In attesa delle nozze, il primo sacramento per Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro è stato il battesimo del piccolo Gabriele. Proprio ieri, la coppia nata nella casa del Grande Fratello VIP, ha condiviso sui social alcune delle immagini della celebrazione. Il piccolo Gabriele è stato battezzato e il video di questo momento così importante e sacro, ha suscitato parecchio clamore. Il motivo? Il padrino scelto per il bambino di Clizia e Paolo. La coppia, ha infatti deciso di fare una scelta molto importante, significativa anche per quello che è stato il loro percorso d’amore. Il padrino del piccolo Gabriele infatti è stato Alfonso Signorini. E’ grazie al conduttore del GF VIP che Paolo e Clizia si sono conosciuti e per dimostrare appunto, la loro gratitudine, i due ragazzi, che stanno insieme da quasi tre anni, hanno deciso di far battezzare il bambino, al direttore della rivista Chi.

La richiesta a Signorini e il si del conduttore

I fan del Grande Fratello VIP ricorderanno che Clizia e Paolo, sono stati ospiti anche in questa edizione del programma, per salutare tutto il pubblico che da sempre fa il tifo per loro. Signorini li aveva voluti nel programma anche come testimoni dell’amore che può sbocciare in qualsiasi contesto e poi durare fuori e fortificarsi. E in quella occasione Clizia e Paolo avevano chiesto a Signorini di essere il padrino del piccolo Gabriele, per il suo battesimo. Proposta che Signorini ha accettato ed eccolo mentre tiene in braccio il piccolo che in chiesa, ha ricevuto il suo primo sacramento.

“Siamo felici ma ko. Non siamo stati social perché abbiamo vissuto un momento magico e abbiamo voluto godere di questo momento. Domani vi racconterò la nostra fiaba” ha scritto poi Clizia sui social annunciando che appunto oggi, avrebbe rivelato altri dettagli di questa giornata speciale per il piccolo.