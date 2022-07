Chiara Ferragni racconta come ha conosciuto Fedez, erano entrambi fidanzati

Su Tik Tok Chiara Ferragni soddisfa la curiosità di chi le chiede come ha conosciuto Fedez, come è iniziato il loro amore

E’ tempo di story time per Chiara Ferragni che su Tik Tok svela sempre più della sua vita, ancora una volta di come è nata la storia d’amore con Fedez. Non ne ha mai parlato raccontando i dettagli ma adesso le va e svela che erano entrami fidanzati. Nessun tradimento, con molta sincerità Chiara Ferragni ribadisce che in quel periodo era fidanzata ma non era felice, viveva a Los Angeles e aveva paura di restare da sola. Un legame che voleva interrompere dopo due anni e mezzo, una storia che la faceva soffrire. Anche Fedez era fidanzato e in quel periodo una coppia di amici in comune organizzarono l’incontro. Nessun desiderio di creare una nuova coppia ma credevano che avrebbero potuto collaborare insieme perché due giovani italiani di talento.

Come si sono conosciuti Chiara Ferragni e Fedez?

Un racconto inedito, era dicembre del 2015 e la Ferragni era a Los Angeles, fidanzata con un ragazzo californiano da due anni e mezzo: “Non riuscivo ad andarci d’accordo e mi faceva molto soffrire ma avevo molta paura di stare a Los Angeles da sola – Chiara aggiunge – anche Fedez all’epoca stava con la sua ex fidanzata. Ci siamo incontrati in un hotel grazie a una coppia di amici che volevano farci conoscere perché eravamo due giovani italiani talentuosi, ma senza creare love story, solo per farci lavorare insieme”.

Dopo l’incontro ha pensato che sarebbe stato bello per lei frequentare un ragazzo italiano perché magari l’avrebbe capita di più. Dopo un po’ esce il brano di Fedez Vorrei ma non posto, cita la Ferragni. Chiara si era lasciata, iniziano i contatti con il rapper ma ha paura che lui possa prenderla in giro. Si è resa conto che invece nel testo era stato molto carino. Hanno iniziato a frequentarsi, si sono innamorati, poi tutto è accaduto nel modo più semplice.