Wanda Nara vuole divorziare da Icardi? L’audio rivelatore

Wanda Nara avrebbe confidato di essere stanca di Mauro Icardi e di essere pronta al divorzio: l'audio incriminato

E anche in Argentina hanno il loro grande gossip dell’estate: Wanda Nara e Mauro Icardi sono un po’ come Ilary Blasi e Francesco Totti, anzi molto di più. Ci sono stati tradimenti, amanti, crisi, messaggi. Poi la pace e ancora le litigate, gli ex di turno. Insomma una vera e propria telenovelas in stile sud americano per il calciatore e sua moglie che, a detta della stampa argentina, sarebbero in procinto di divorziare. Ebbene si, questa volta, dovrebbe essere ufficiale. Wanda Nara mesi fa, perdonò suo marito, ma a quanto pare, sarebbe stufa di questa relazione e il matrimonio, non sarebbe tornato più come prima. Per questo l’imprenditrice avrebbe deciso di chiedere il divorzio. E’ tutto vero?

Wanda Nara e Mauro Icardi: divorzio vicino? Spunta un audio

In Argentina, nelle ultime ore, non si parla d’altro. In radio, sui social, in tv, sui giornali. Tutto sarebbe dimostrato da un audio, che confermerebbe la volontà di Wanda Nara di divorziare da Icardi. In particolare, le indiscrezioni, sono emerse grazie al programma televisivo LAM, che da tempo si occupa delle vicende private del calciatore del Paris Saint-Germain e della moglie-agente. Nel corso di una delle puntate del programma infatti, è stato diffuso un audio che sembra lasciare pochi dubbi e che dimostrerebbe l‘intenzione di Wanda Nara di divorziare da Icardi.

Cosa dice Wanda Nara nell’audio incriminato

A parlare nell’audio diffuso dalla trasmissione è pronto la Nara che si confida con una sua collaboratrice domestica: “Carmen, sono venuta in Argentina perché sto divorziando da Mauro. Sto organizzando il divorzio al momento. Starò ancora qualche giorno e poi tornerò a prendere tutto il necessario. Sto organizzando le cose per il divorzio perché non ne posso più”.

Il conduttore del programma argentino ha inoltre rivelato che ci sono altri audio che a quanto pare, sarebbero stati registrati proprio in casa di Wanda Nara. In alcuni si sentirebbe la moglie di Icardi anche lamentarsi, dopo aver scoperto che queste sue confidenze, sono arrivate alla stampa ( non ha poi tutti i torti).