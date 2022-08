Giusy Buscemi fa tris: l’attrice è mamma per la terza volta

Dai social le prime foto del suo terzo figlio: Giusy Buscemi è di nuovo mamma

Che momento magico per Giusy Buscemi! Tanto successo nel suo lavoro, la felicità in amore e una famiglia che si allarga ancora! Lo aveva rivelato pochi giorni fa, quando era andata con il pancione a fare un esame all’università la bella siciliana: mancava poco al parto. Ed ecco poche ore fa la dolcissima notizia. L’attrice di Doc 2 Nelle tue mani Giusy Buscemi ha partorito. Tanta felicità per l’attrice che ha annunciato poche ore fa sui social di essere diventata mamma per la terza volta. Un altro esame da superare e anche stavolta è andato tutto benissimo! Tra poco la tesi ma intanto la bella Giusy Buscemi coccola tra le sue braccia il suo terzo figlio, avuto dal dal marito Jan Michelini. L’attrice ha anche rivelato il nome: il piccolo si chiama Elia Maria, nato alle ore 23 del 31 luglio. Giusy e suo marito hanno preferito aspettare qualche giorno prima di rivelare di essere diventati genitori per la terza volta.

Giusy Buscemi fa tris: mamma per la terza volta l’attrice

I piccoli Caterina e Pietro Maria sono felici e già abbracciano e baciano il nuovo arrivato, come si può vedere in una delle fotografie che Giusy ha postato sul suo profilo ufficiale su instagram. Sono biondissimi come mamma e papà i primi due figli della coppia e chissà, forse anche il piccolo Elia, sarà un altro principino dai biondi capelli.

L’annuncio social di Giusy Buscemi mamma per la terza volta

Con tre bellissime foto e con queste parole piene d’amore l’attrice ha annunciato: “Con grande gioia vi annunciamo che il 31 luglio, alle 23:00 é venuto alla luce Elia Maria Michelini!!! Che Dono immenso la Vita! E quante emozioni! I fratelli sono super felici.. Da adesso partono giornate di latte, coccole e notti in bianco!“. Decine e decine i commenti di amici, colleghe e colleghi di Giusy per questa lieta novella. Congratulazioni anche dalla nostra redazione!