Ilary Blasi sulle Dolomiti, ma chi c’è in vacanza con lei?

Ilary Blasi pubblica nuove foto, è in vacanza sulle Dolomiti, bellissima

E’ ancora una volta Ilary Blasi ad informare sul suo presente, sul dove sta proseguendo le sue vacanze estive. Ilary Blasi è sulle Dolomiti, dopo il viaggio in Tanzania con i figli e la sorella, dopo Sabaudia sempre con Chanel, Cristian e Isabel, aveva fatto perdere le tracce. Ilary Blasi è tornata sui social ed è più bella e in forma che mai. Non appare per niente come la moglie tradita e inconsolabile, anzi mostra la sua voglia di rigenerarsi. Niente vita mondana però ma la voglia di stare lontana da tutto e tutti. Ilary Blasi questa estate, la prima da single dopo 20 anni con Francesco Totti, desidera godersi la natura, la tranquillità, il ritmo lento.

Ilary Blasi in Trentino Alto Adige ma chi c’è con lei?

Se i figli sono rimasti a Roma con il padre, chi c’è con Ilary Blasi in montagna? La curiosità aumenta ma Ilary si mostra da sola al Lago di Braies, mostra l’incanto che la circonda, poi abbassa gli occhiali da sole e il suo sguardo sembra dire che lei segue tutto, vede tutto. Vede anche chi la sta fotografando ma non suggerisce nemmeno un indizio. Chi è in vacanza con Ilary Blasi? Molti dicono che anche lei potrebbe avere un nuovo compagno accanto, altri pensano si tratti di un’amica o qualcuno della famiglia.

I suoi indizi social sembrano ben dosati, i post lasciano traccia di ciò che desidera mostrare mentre Totti resta in silenzio, in questo momento è a Sabaudia, forse vicinissimo a Noemi Bocchi. Mentre si attende la prima foto dell’ex calciatore con la nuova compagna non si sa nulla della nuova vita di Ilary Blasi, se davvero accanto a lei c’è un’altra persona o desidera solo dimenticare l’ultimo periodo della sua vita e guardare avanti, godersi l’estate tenendo lontano il gossip.