Lo sfogo amaro di Francesco Totti: “A Ilary ho dato tutto”

Le parole di Francesco Totti sull'addio a Ilary Blasi, il suo sfogo amaro fatto ad un amico

Francesco Totti è pronto a parlare ma dalle confidenze che avrebbe fatto ad Alex Nuccetelli salta già fuori parte della sua verità. Totti è arrabbiato, amareggiato dal gossip che continua a parlare della fine del matrimonio con Ilary Blasi ma che ha anche aggiunto la figlia Isabel. Dettaglio non da poco e che ovviamente ha fatto infuriare evidentemente entrambi. Dopo i pettegolezzi riportati dalla rivista Chi che raccontano della figlia più piccola addirittura a casa di Noemi è di nuovo Alex Nuccetelli a parlare, a riferire ciò che dice di sapere. L’ex marito di Antonella Mosetti ha rivelato le ultime confidenze di Totti, quelle che sembrano smentire ogni tradimento.

Francesco Totti in pace con se stesso

E’ vero che Totti ha fatto di tutto per mantenere in piedi il matrimonio, l’ha rivelato lui stesso nel comunicato ufficiale in cui annunciava la separazione ma c’è altro. Alex ha riferito le parole dell’ex calciatore: “Se guardo indietro e mi faccio un esame di coscienza e ripenso a me e a Ilary, sento di averle dato tutto ciò che potevo, tutto ciò che avevo. E sono in pace con me stesso”. Con queste parole viene meno ogni ipotesi di tradimento ma tutto diventa davvero complicato perché l’interesse nei confronti di Totti e Ilary resta sempre elevato; inoltre, troppe persone hanno parlato dicendo di sapere tutto e facendo confidenze.

Le riviste di gossip continuano a gettare benzina sul fuoco e si dice tutto e il contrario di tutto. La ricerca di foto, video, commenti è davvero andata oltre. L’attesa resta per le dichiarazioni che Francesco Totti ha promesso. L’ex capitano sembra sia pronto a parlare e magari anche a zittire chi prima ha confermato qualcosa e poi ha ribaltato tutto, chi magari parla ma non sa davvero niente. E’ davvero difficile rimanere in silenzio per Ilary e Totti o forse adesso è ancora più complicato parlarne.