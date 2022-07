Ilary Blasi vorrebbe lasciare Roma: sarà più semplice dimenticare Totti?

Ilary Blasi sta davvero pensando di lasciare Roma per dimenticare Totti?

I soliti bene informati dicono che Ilary Blasi sta pensando di lasciare Roma ma aggiungono anche che non sarebbe semplice per tutta la famiglia. Dicono che il suo desiderio sia quello di allontanarsi da tutto, di trasferirsi a Milano perché è lì che c’è il centro del suo lavoro. Ha sempre viaggiato tornando a casa quando non doveva lavorare perché è nella Capitale che Ilary Blasi e Francesco Totti hanno creato la loro famiglia, il loro mondo. Dopo la separazione sembra che tutto sia cambiando e stia ancora cambiando. Il dolore è forte e distante da tutto e tutti forse potrebbe essere più semplice. Ci sono però i tre figli a cui di certo non farebbe piacere lasciare Roma, lasciare tutto. E’ la rivista Nuovo a parlarne ma forse sono solo pettegolezzi, perché questa estate l’interesse di cui segue il gossip è tutto per Ilary Blasi e Francesco Totti.

Ilary Blasi ha bisogno di Silvia Toffanin?

C’è la famiglia Blasi pronta a consolarla in ogni istante ma dicono che la conduttrice de L’Isola dei famosi abbia bisogno della sua amica, Silvia Toffanin, l’amica di sempre. E’ con lei che ha iniziato a lavorare in tv e Silvia c’è sempre stata in ogni momento della sua vita.

Sarebbe però davvero complicato trasferirsi con i figli a Milano perché hanno le loro amicizie, la scuola. Inoltre, Cristian Totti gioca nelle giovanili under 17 della Roma. Far coincidere tutto sarebbe davvero troppo complicato. Poi c’è Francesco Totti, che dicono non avrebbe mai voluto separarsi da Ilary e di certo non vivrebbe bene la lontananza da suoi figli che adora. Sarà verò il desiderio della Blasi o l’ennesimo pettegolezzo di questa estate 2022.