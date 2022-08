La dedica di Cristina Chiabotto al marito e alle figlie mentre dormono

Le dolci parole di Cristina Chiabotto al marito e alle dolcissime figlie Luce e Sofia

In vacanza a Portofino Cristina Chiabotto riesce a riposarsi solo quando tutti dormono, marito e figlie. Ed è da lì che nasce la sua dedica d’amore alla sua famiglia, a Marco Roscio e la piccola Sofia. “Pazza di voi” ha scritto Cristina Chiabotto pubblicando la foto in bianco e nero scattata da lei. Marco Roscio dorme con la piccolina di casa sul petto, un’immagina meravigliosa, piena d’amore ma anche di silenzio. Per questo l’ex Miss Italia prima scrive quel “Pazza di voi” in una dedica breve ma intensa e poi ride aggiungendo “Pazza di voi… quando dormite”. Alla primogenita, Luce, che a maggio ha compiuto il suo primo anno di età, ha dedicato la foto al mare col costumino intero bianco e rosa, dolcissima anche questa.

Cristina Chiabotto innamorata di marito e figlie

Ovviamente delle sue figlie Cristina Chiabotto non mostra mai il volto, come tanti altri genitori vip non desidera decidere per le sue bambine, non vuole esporle ai commenti dei follower, alla curiosità di tutti.

Sofia è davvero molto piccola, è nata lo scorso 29 giugno; la primogenita ha solo 14 mesi in più e deve essere davvero faticoso prendersi cura di entrambe tutta la giornata. In vacanza c’è Marco Roscio che aiuta la bellissima mamma.

Pochissimi gli scatti che sui social concedono ai fan, tutto appare come una favola, dal loro incontro al matrimonio celebrato meno di tre anni fa, nel settembre del 2019 nella chiesa di Sant’Uberto nella Reggia di Venaria, a Torino. L’anno successivo La Chiabotto ha organizzato per suo marito il più romantico degli anniversari affittando una sala, fingendo di portare suo marito al cinema ma una volta seduti sulle poltrone hanno guardato l film della loro vita. Il sogno continua e Cristina Chiabotto è così felice, soprattutto quando tutti dormono.