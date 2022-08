Noemi Bocchi è davvero incinta? Niente pancino sospetto nelle foto in spiaggia

La rivista Chi questa settimana pubblica delle nuove foto di Noemi Bocchi al mare ma non si vede nessun pancino sospetto

Noemi Bocchi e Francesco Totti, così distanti così vicini. Nessun paparazza ha portato a casa, per il momento, la foto dell’estate. Nessuna immagine infatti ritrae l’ex capitano della Roma, insieme alla sua attuale fidanzata. O meglio, quella che dovrebbe essere la fidanzata di Francesco Totti perchè di conferme, in questa storia, non ce ne sono mai state. A dirla tutta, non c’è stata nessuna smentita, neppure da parte della Bocchi ieri, quando è trapelata dal Corriere della sera la notizia di una presunta gravidanza. La bella bionda, sosia della Blasi, continua ad andare dritta per la sua strada. Si gode le vacanze al mare, con quelli che una volta erano i migliori amici di Ilary Blasi, adesso sono i suoi e di Francesco. Viene fotografata in spiaggia ma mai in compagnia di Totti, così distanti e così vicini ( perchè pare che poi, i due si vedano ma lontani dagli obiettivi). E nelle ultime foto della Bocchi, regina del gossip d’estate, pubblicate sulla rivista Chi, vediamo una ragazza giovane e longilinea, nessun pancino che possa in qualche modo, confermare le indiscrezioni trapelate ieri su una presunta gravidanza.

Noemi Bocchi è davvero incinta?

Francesco Totti è a Sabaudia nella villa di famiglia che si affaccia sul mare, Noemi Bocchi è a San Felice Circeo dove ha preso casa. Niente Sardegna a quanto pare quest’anno ( i ben informati fanno sapere che è una cosa anomala, visto che lei passava sempre le sue estati sull’Isola). Foto in spiaggia di Noemi, foto al mare di Totti anche mentre si diverte e gioca a pallone. Ma nessuno scatto insieme, nessuna foto di coppia. E nessuna immagine che mostri nulla di sospetto: nessun pancino che possa confermare questa gravidanza che infiammerebbe, ancora di più, il gossip dell’estate 2022. Il fatto che però sia trapelata una notizia così delicata, lascia pensare che un qualche fondamento ci sia. Non ci resta che aspettare…