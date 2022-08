La gioia di Eleonora Giorgi in vacanza col nipotino, Paolo e Clizia

Vacanze in montagna anche per Eleonora Giorgi felice con il nipotino, Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia

Vacanza in montagna anche per Eleonora Giorgi ma la sua è speciale perché è la prima da nonna, la prima con il nipotino, il figlio di Paolo Ciavarro e Clizia Incorvaia. Bellissimo il legame che c’è tra Eleonora Giorgi e Clizia Incorvaia, l’influencer ha portato nuova energia alla famiglia di Paolo ma ovviamente il merito va anche alla splendida Giorgi. Dopo le vacanze al mare Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro hanno scelto di ripararsi dal gran caldo portando i bambini in Val Gardena, lì c’è anche nonna Eleonora che recupera le emozioni perse per non avere partecipato al battesimo del piccolino. Una bella vacanza in pieno relax tutti insieme è la scelta giusta per rendere felici tutti e prima di tutti l’attrice che si gode le persone che ama di più.

Eleonora Giorgi assente al battesimo del piccolo Gabriele recupera con la vacanza

Una pausa in Val Gardena rigenera tutti, la temperatura è molto gradevole, non mancano le foto della dolce famiglia sempre sorridente. Eleonora Giorgi era stata a contatto con una persona risultata positiva e per non avere ansie ha preferito rinunciare alla cerimonia del nipote e non ha partecipato al battesimo. In compenso sta trascorrendo dei giorni perfetti con i suoi amori e lei è più felice che mai.

Le passeggiate, l’aperitivo, tutto è perfetto in montagna. Ombrellino e cappello per il sole ma anche maglioncini per il freddo. Paolo Ciavarro e Clizia sono partiti con la piccola Nina e il piccolissimo Gabriele. La figlia nata dal matrimonio tra la Incorvaia e Francesco Sarcina si diverte con le gite in pony e la scoperta di altri animali. Gabriele si fa coccolare dalla nonna, così la mamma e il papà hanno più tempo per rilassarsi. Idromassaggio in alta quota e la passione è tra i monti, una vacanza diversa dalle altre, speciale.