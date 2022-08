Nonna Eleonora Giorgi assente al battesimo del piccolo Gabriele: Paolo spiega il motivo

Paolo Ciavarro spiega come mai sua madre Eleonora Giorgi era assente al battesimo del piccolo Gabriele

Settimana scorsa, sui social, sono diventati virali diversi video del battesimo del piccolo Gabriele Ciavarro anche perchè, ha avuto un padrino d’eccezione. Parliamo di Alfonso Signorini che ha battezzato il bambino di Clizia e Paolo. Non poteva essere altrimenti visto che il conduttore del Grande Fratello VIP è stato il “promotore” di questo amore, scegliendo Clizia e Paolo come concorrenti del suo reality, contesto nel quale, è esploso questo amore. E proprio dai tanti video postati in rete, i fan della coppia, hanno capito che nonna Eleonora Giorgi, era assente e non ha partecipato al battesimo del piccolo. Una cosa che è apparsa subito molto strana visto l’ottimo rapporto che l’attrice ha sia con Clizia Incorvaia che con suo figlio. E’ stato Paolo, dalle colonne della rivista Chi, a spiegare come mai, nonna Eleonora, non era presente al battesimo. E purtroppo ancora una volta c’entra il covid. Mamma Clizia e papà Paolo si sono ammalati pochi giorni prima del sacramento del piccolo e sono fortunatamente guariti ( anche Gabriele lo ha avuto ed è stato male).

Eleonora Giorgi assente al battesimo del piccolo Gabriele Ciavarro

Paolo Ciavarro intervistato per la rivista Chi ha spiegato: “Mia madre è stata a contatto con un mio cugino che si è scoperto poi essere positivo. Lei giustamente non se l’è sentita di partecipare”. Per nonna Eleonora decidere di non partecipare al battesimo del piccolo non è stato semplice ma ha preferito tutelare la salute di altre persone, per evitare che succedesse qualcosa di spiacevole.

A proposito di assenze, la Incorvaia a quanto pare ci ha tenuto anche a rispondere ad alcune domande dei suoi fan ( anche se non capiamo chi si sia chiesto come mai il suo ex Francesco Sarcina non ci fosse, la cosa ci è apparsa più che normale e scontata). In ogni caso, la siciliana ha voluto precisare: “Si sarebbe divertito anche lui in questo grande circo dall’atmosfera onirica. Scherzi a parte, oramai è stato trovato un equilibrio”.