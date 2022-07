Anche il piccolo Gabriele ha il covid, Clizia Incorvaia rassicura: “Il peggio è passato”

Per Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro questi non sono stati giorni facili. L’ondata di covid di luglio, non sta risparmiando davvero nessuno anche se Clizia, non si aspettava di contrarre di nuovo e così presto il virus. Purtroppo però sia lei che Paolo hanno preso il covid e, come ha spiegato oggi su instagram, anche il piccolo Gabriele si è ammalato. L’influencer ci ha tenuto a precisare che per fortuna, nonostante tutto, il bambino adesso sta bene e con delle bellissime foto, ha salutato tutti i fan che seguono lei e la sua famiglia, sempre con grande affetto. Clizia ha spiegato: “Sono state giornate impegnative i “genitori capiranno “anche il piccolo Gabri ha contratto il covid. Ma il peggio è passato!!“. E questo in fondo, è quello che conta.

“Mi mancano i vostri sorrisi mi mancate amori della mamma!” aveva scritto pochi giorni fa, lontana dai suoi figli.

La famiglia Ciavarro-Incorvaia alle prese con il covid

Pochi giorni fa Clizia, sempre sui social, aveva spiegato che lei e Paolo, avevano cercato in tutti i modi di tutelare i bambini. Purtroppo, anche per via dell’età del piccolo, era facile pensare che anche Gabriele si fosse ammalato insieme ai suoi genitori. E infatti oggi Clizia lo ha raccontato pubblicamente. La Incorvaia, si era ammalata mentre era incinta del piccolo, e aveva passato un periodo davvero brutto. Anche questa volta, per fortuna, tutto è andato nel migliore dei modi.

La Incorvaia nelle storie di oggi ha spiegato che non ne aveva parlato prima perchè non voleva far preoccupare nessuno, visto che anche il bambino aveva avuto la febbre molto alta. Oggi che sta meglio, si è sentita di raccontare quanto successo. Non possiamo quindi che augurare alla famiglia Ciavarro-Incorvaia di guarire il prima possibile dopo aver sconfitto per la seconda volta questo maledetto virus che sembra non volerci più lasciare.