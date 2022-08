La struggente lettera del marito di Olivia Newton Jonh: “La donna più coraggiosa che abbia mai conosciuto”

Sono parole piene d'amore quelle che il marito di Olivia Newton John ha condiviso con tutte le persone che l'hanno amata: la sua lettera sui social

Una lettera davvero piena d’amore quella che John Easterling ha pubblicato sui social, una lettera indirizzata alla sua Olivia. “Anche ora mentre la sua anima vola, il dolore e i buchi nel mio cuore sono guariti con la gioia del suo amore e la luce che brilla in avanti” ha scritto nella lettera postata su instagram il marito di Olivia Newton John, ricordandola con queste parole davvero emozionanti, a pochi giorni dalla sua morte. Easterling ha ringraziato Dio in questa lettera, perchè ha avuto modo di condividere un pezzo importante della sua vita al fianco di Olivia, la donna migliore che potesse desiderare.

La lettera del marito di Olivia Newton John

Condividendo una bellissima foto che li mostra insieme, sorridenti, l’uomo ha scritto: “Il nostro amore reciproco trascende la nostra comprensione. Ogni giorno esprimevamo la nostra gratitudine per questo amore che poteva essere così profondo, così reale, così naturale. Non abbiamo mai dovuto “lavorarci” su. Eravamo in soggezione di fronte a questo grande mistero e abbiamo accettato l’esperienza del nostro amore come passato, presente e per sempre.“

E ancora, parole di stima e amore per sua moglie: “Nell’essenza più profonda di Olivia, era una guaritrice che usava i suoi mezzi di canto, di parole, di tatto. Era la donna più coraggiosa che abbia mai conosciuto. La sua capacità di prendersi cura sinceramente delle persone, della natura e di tutte le creature quasi eclissa ciò che è umanamente possibile. È solo la grazia di Dio che mi ha permesso di condividere la profondità e la passione del suo essere per così tanto tempo. Nei suoi momenti più difficili ha sempre avuto lo spirito, l’umorismo e la forza di volontà per portare le cose alla luce.“

E poi ha concluso: “Anche ora mentre la sua anima vola, il dolore e i buchi nel mio cuore sono guariti con la gioia del suo amore e la luce che brilla in avanti. La nostra famiglia apprezza profondamente il vasto oceano di amore e sostegno che ci è arrivato.“