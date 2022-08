Leonardo Lini mostra le foto del matrimonio di Giada: che emozione per il testimone

E' Leonardo Lini a mostrare sui social alcune delle foto del matrimonio di sua sorella Giada con Graziano di Prima

Leonardo e Giada Lini quest’anno, sono stati protagonisti di due programmi televisivi molto amati. Parliamo di Amici, nel caso del ballerino di Bassano del Grappa e di Ballando con le stelle per Giada. La Lini, non ha avuto un percorso molto lungo nel programma di Rai 1 essendosi trovata in coppia con Fabio Galante ma sicuramente si è messa in mostra alla sua prima edizione di Ballando. Ma in queste ore, sui social si parla dei due fratelli, non per la danza ma per un’altra bellissima notizia. Giada Lini infatti si è sposata e Leonardo è stato il suo testimone. La maestra di Ballando con le stelle ha scelto la Sicilia come terra delle nozze, visto che lo sposo, Graziano di Prima, è siciliano. Ma non solo. C’è un legame tra Giada, Graziano e Leonardo: anche il marito della Lini infatti è un ex allievo di Amici. La proposta di matrimonio per la bella Giada è arrivata tre anni fa ma a causa del covid, tutto è stato rimandato.

A distanza di un mese, per celebrare l’anniversario della sua amata sorella, Leonardo ha scritto sui social: “È stata una giornata indimenticabile piena di emozioni per tutti , siete una coppia unica e si vede l’amore sincero che c’è. Infinitamente contento per voi, vi voglio un mondo di bene

Il vostro testimone“. Il matrimonio infatti è stato celebrato il 9 luglio.

La gioia degli sposi dopo le nozze: Giada Lini e graziano di Prima hanno detto si

“Ho cercato di essere forte tutto il giorno ma non riuscivo a smettere di piangere per l’amore che provo per Giada. Quando l’ho vista arrivare con il cavallo e la carrozza mi sono messo a piangere”, ha detto Graziano Di Prima.

“Il fatto che fossimo in Sicilia, nella mia città, dopo due anni di rinvio del matrimonio con tutta la nostra famiglia e i nostri amici, è stata una sensazione così forte”, ha aggiunto. I testimoni dello sposo erano il fratello Pietro e il migliore amico Arduino. Per la bellissima Giada invece, suo fratello Leonardo che ha indossato un elegante completo verde bottiglia.

Lo scambio dei voti è avvenuto prima in italiano e poi in inglese, in modo da rendere tutti partecipi. Quindi la coppia si è scambiata le fedi di oro giallo, con una fascia in oro bianco al centro. Tra gli ospiti, la ballerina Nadiya Bychkova, il presentatore Karim Zeroual e l’attore Chizzy Akudolu. Se Giada infatti è una delle maestre di Ballando con le stelle, Graziano è una star della versione inglese del programma. Ed è amatissimo e molto conosciuto anche nel Regno Unito.

I due ballerini non avevano postato molte foto delle nozze in questi giorni, se non alcuni video con delle cover dei giornali. Ci ha pensato Leonardo poche ore fa a mostrare alcuni dettagli di questo matrimonio. Dalle bellissime foto di Giada stupenda nel suo abito da sposa bianco, a quelle con i genitori, emozionatissimi per le nozze.