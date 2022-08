Alessandra Mastronardi paparazzata a Roma col fidanzato, adesso c’è la conferma

Le foto di Alessandra Mastronardi beccata a Roma mentre passeggia col nuovo fidanzato

Alessandra Mastronardi paparazzata di nuovo con il suo fidanzato. Insieme per le strade di Roma Alessandra Mastronardi e il suo Gianpaolo senza dire nulla confermano la storia d’amore. Tutto prosegue a gonfie vele anche se la cronaca rosa non manca di dire che tra i due c’è stata qualche tensione. Sarà vero? In ogni caso le foto che pubblica Diva e Donna parlano d’amore, di tenerezze, di romanticismo. Da sempre molto riservata l’attrice che tutti hanno iniziato ad amare ai tempi de I Cesaroni passeggia al tramonto con il suo nuovo compagno. Le strade romane fanno da sfondo ad Alessandra e Gianpolo; lui è un noto dentista ma del loro amore si sa davvero poco. La Mastronardi dopo avere confermato l’addio a Ross McCall era stata pizzicata con il dentista ma non ha mai lasciato commenti. Diva e Donna descrive la loro passeggiata e tutto è molto romantico.

Alessandra Mastronardi la romantica passeggiata col fidanzato

Hanno passeggiato a Villa Borghese, tra loro anche discorsi che li hanno un po’ riscaldati ma nulla di rilevante, i paparazzi non hanno riportato alcun litigio. Si sono poi diretti sulla terrazza del Pincio, poi le foto del settimanale con Gianpaolo che le tiene le mani, il tramonto e niente altro. Sembrano le foto scattate su un nuovo set ma questa è la realtà.

McCall fa ormai parte del passato eppure tutti credevano si sarebbero sposati ma ormai è storia. A Roma lei è stata anche ospite alla sfilata di Valentino, da tempo ha scelto di vivere a Londra, non solo per questioni lavorative ma anche perché sognava un progetto importante con il suo ex compagno. Adesso si divide ancora di più tra la meravigliosa capitale italiana e la città ben più grigia. Chissà quali saranno le sue prossime scelte. Intanto, fan e romantici possono ammirare tutte le foto sul settimanale Diva e Donna.