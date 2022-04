Alessandra Mastronardi beccata con il nuovo fidanzato: è un noto dentista

Alessandra Mastronardi ha un nuovo amore, ha voltato pagina e ha un nuovo fidanzato; lo rivela la rivista Diva e Donna. Il settimanale di gossip ha pizzicato la meravigliosa attrice con un uomo che ha tutta l’aria di essere il suo nuovo compagno. Gesti affettuosi che non lasciano spazio a dubbi e la felicità di Alessandra Mastronardi mentre passeggia con lui. Dopo quattro anni accanto a Ross McCall era a un passo dal matrimonio ma poi hanno annullato tutto, hanno capito che era finita, che non potevano proseguire. Adesso Alessandra ha ritrovato il sorriso anche in amore, sembra non ci siano dubbi che il suo nuovo compagno sia lui, Gianpaolo.

Chi è il fidanzato di Alessandra Mastronardi?

Sembra sia un noto dentista di Roma, non fa parte del mondo dello spettacolo ma lo conoscono in molti, per questo per il settimanale di gossip è stato semplice risalire al suo nome. L’attrice al momento non ha confermato né smentito la dolce notizia e questa fa supporre che sia tutto vero. In passato quando ha avuto qualcosa da dire non ha taciuto.

Nel febbraio del 2021 la proposta di matrimonio di Ross McCall, il sì in arrivo, una favola d’amore che faceva sognare i loro fan. Tutto stava accadendo dopo quattro anni di relazione, dopo la convivenza e nonostante i loro dieci anni di differenza, poi tutto è finito. Una rottura di comune accordo, mentre i pettegoli parlavano di un tradimento della Mastronardi; per questo l’attrice risentita spiegò che erano tutte bugie.

Adesso la cronaca rosa ha altro da raccontare, un nuovo amore sotto il cielo di Roma con una coppia che già piace a tutti. Arriverà la conferma? I fan sperano sia la storia d’amore giusta perché dai tempi de I Cesaroni e l’amore tra lei e Marco sul set ancora sognano la stessa favola.