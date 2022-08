Belen e Stefano sono a Castellammare con la famiglia De Martino, felici

E' Belen a svelare che lei, Stefano e Santiago sono a Castellammare con la famiglia De Martino

Per Belen e Stefano De Martino l’estate 2022 continua a Napoli, è lei a svelare che sono di nuovo a Castellammare di Stabia, nei luoghi che il conduttore adora. Mare e vongole a pranzo e Belen Rodriguez svela che sono al porto stiabese, che questa volta hanno scelto il Paiman Sea Bar, hanno scelto di godersi, il panorama e la famiglia. Dopo tutte le settimane trascorse ad Albarella con i nonni Rodriguez adesso tocca ai De Martino godersi figlio, nuora e nipotino, presto arriverà anche Luna Marì. Una villa immersa nel verde ed è in provincia di Napoli che Belen e Stefano concluderanno probabilmente le loro vacanze estive. E’ lì che la showgirl ha costruito anche la sua piccola palestrina e Stefano De Martino con il suo papà ha montato il tappeto elastico per Santi.

Belen Rodriguez e Stefano De Martino a Napoli

Sempre pronti a prendere il largo sulla barca di Stefano, il gioiellino che porta il nome del loro Santiago ma dopo essere stata ad Albarella in provincia di Rovigo, le vacanze di Belen Rodriguez proseguono in penisola sorrentina.

Il primo maggio a Marina di Stabia la presenza di Stefano e Belen non era passata inosservata, le loro foto con lo chef erano prima che ufficializzavano il loro ritorno, il loro per sempre.

Belen è bellissima, confessa che ha preso 4 chili, forse è incinta ma di certo è felice come non lo era mai stata prima. Le sue foto, quelle che scatta suo marito, hanno qualcosa di speciale, uno sguardo che è pieno di serenità.

Stefano De Martino tra le sue storie di Instagram ha anche mostrato le coccole al suo labrador. In tanti in queste settimane hanno continuato a chiedergli dove fosse il suo meravigliose cane color cioccolato. Erano con i genitori che gli hanno permesso di muoversi sapendo che era in ottime mani. Di certo lo riporterà con lui a Milano.