Belen è incinta? “La paura non mi ha impedito di vivere la mia vita”

Le parole di Belen e i chili in più: la Rodriguez è incinta del suo terzo figlio?

Belen è incinta? Belen è felice e lo mostra a tutti perché adesso ha tutto ciò che ha sempre sognato. La storia d’amore con Stefano De Martino vola in alto e forse lei ha un annuncio da fare ma lo dice solo a piccoli pezzi. Lascia dettagli in giro o forse è solo un desiderio che ancora deve diventare realtà. Belen Rodriguez ha preso quattro chili, lo ha confidato lei tra le storie di Instagram ma ha anche aggiunto che sono 4 chili di felicità. Cosa intendeva con queste parole: che è felice per questo mangia e si gode la vita senza fare attenzione a quella perfezione che ha sempre cercato ma che non esiste o che è davvero incinta? I fan di Belen e Stefano De Martino sperano sia davvero così, incrociano le dita per la coppia, sperano che la Rodriguez sia in dolce attesa del terzo figlio.

Le parole di Belen sulla paura e il coraggio



Belen scatta una foto ai suoi amori. Sul divano abbracciati ci sono Stefano e Santiago, il suo bambino si gira e sorride con i suoi meravigliosi occhi. Quante felicità in una foto, in un abbraccio e la Rodriguez commenta: “La paura non mi ha impedito di vivere la mia vita. Siate coraggiosi”.

Quanta verità nelle sue parole. La storia di Stefano e Belen la conosciamo tutti, poi è arrivata la bellissima Luna Marì. L’amore non sempre supera tutto perché la paura può rovinare un sogno. Belen è stata coraggiosa e adesso ha la sua vita, la sua famiglia, l’amore che ha sempre voluto.

Forse, nei suoi ultimi commenti, nelle sue ultime foto, c’è una dolce notizia da dare. Stefano ha montato un tappeto elastico per suo figlio, si divertono insieme saltando ma Belen evita, ha sistemato all’ombra una palestrina per ricominciare ad allenarsi, forse anche questi sono indizi che raccontano di un terzo figlio in arrivo. E’ sempre stato il desiderio di Stefano e Belen.