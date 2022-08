Francesco Totti in spiaggia a Sabaudia ma non è da solo

Con chi ha trascorso il fine settimana a Sabaudia Francesco Totti mentre Ilary Blasi e la figlia salivano sull'aereo?

Bocca e social cuciti per Francesco Totti che sta trascorrendo le sue vacanze a Sabaudia. L’ex calciatore non si muove dalla sua villa, la spiaggia resta sempre la stessa, quella libera vicinissima alla villa dove arriva con ombrellone e la sdraio. Tutti in spiaggia a Sabaudia conoscono Totti e Ilary Blasi, per loro sono sempre stati come tutti gli altri, anche per questo la coppia, la loro famiglia, era amatissima. Adesso non sono più una coppia, i figli si dividono tra mamma e papà ma quella spiaggia è presa di mira dai curiosi. I paparazzi restano a distanza, non ci sono più foto di Francesco Totti, non ci sono più foto dei suoi figli o di Ilary Blasi. La conduttrice pubblica da sola le sue foto, mostra lei dove si trova e con chi, Totti resta in silenzio ma questo fine settimana non era solo.

Ilary Blasi ha preso Isabel ed è partita di nuovo

La conduttrice non ha ancora svelato dove si trova, in vacanza forse al mare con sua figlia ma non è niente di certo. Totti resterà nella villa di Sabaudia fino a fine agosto; da lui nel fine settimana arriva anche Cristian, impegnato gli altri giorni con gli allenamenti della sua squadra. Negli ultimi due giorni però Totti non è rimasto da solo, con lui c’erano altre persone nella villa e in spiaggia. A fargli compagnia due amici.

Ovviamente i curiosi passeggiano sul bagnasciuga sperando di incontrarlo. Accade e se gli chiedono un selfie o di scambiare qualche battuta sulla Roma lui non si tira indietro. Noemi Bocchi intanto dicono sia in un resort al Circeo, poco distante dall’ex capitano. Dicono che i loro incontri siano su uno yacht al largo. Nessuna conferma, tutti tacciono, tranne la figlia più grande. Chanel Totti sembra avere detto qualcosina a tutti sui social, sembra sia stata l’unica a reagire al gossip.