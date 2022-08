La figlia di Ilary Blasi e Totti zittisce tutti: Chanel Totti pubblica un video

Ecco cosa ha detto Chanel Totti nel video che sembra riferito a mamma Ilary Blasi e Papa Francesco Totti

Ilary Blasi e Francesco Totti più di tutto vorrebbero il silenzio intorno alla loro separazione per la serenità dei tre figli ma quel silenzio non arriva. Ci ha pensato Chanel Totti a zittire tutti. La secondogenita di Totti e Ilary Blasi ha pubblicato un video su Tik Tok, non è certo il primo, è molto attiva sui social, ma questa volta stanca di leggere e sentire di tutto sui suoi genitori ha detto la sua. Ilary Blasi continua a pubblicare foto e stories, così allontana i paparazzi, non crea alcun mistero, si mostra serena e mostra i luoghi in cui si trova. Adesso è a Roma, pronta a ricominciare. Francesco Totti invece è chiuso nel suo silenzio, è a Sabaudia con i figli, non mostra nulla della sua vita, pochissimi gli scatti dei paparazzi che raccontano di lui. Il gossip però ricama storie su storie, ipotizza, parla di gravidanze, nuovi amori, tradimenti, gelo e vendette. Inevitabilmente i figli più grandi di Totti e Ilary Blasi leggono, conoscono la parte più brutta della cronaca rosa ed è qui che Chanel Totti sembra intervenire.

Chanel Totti dice la sua sul divorzio tra Ilary e Francesco?

Serata in una discoteca laziale per Chanel che diventa sempre più bella. Ha 16 anni e non è il suo momento migliore, la separazione dei genitori non è mai facile ma sembra non avere alcun dubbio, sembra volersi esporre o almeno zittire tutti, difendere i suoi genitori, la sua famiglia.

“Non c’è cosa più bella di essere indifferente a ciò che vedi e senti, soltanto perché sai quanto vali e quanto valgono le persone” questa la frase di Chanel Totti su Tik Tok mentre è in un locale con le amiche. Il riferimento è contro i pettegolezzi che riguardano la mamma e il papà? Forse la figlia di Totti e Ilary Blasi si riferisce invece a qualcosa di più personale, che riguarda solo la sua vita.

Il riferimento salta subito all’occhio mentre il gossip adesso racconta di una guardia del corpo che Totti avrebbe assunto per Noemi Bocchi, per proteggerla dai paparazzi.