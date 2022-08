Tra Totti e Noemi un body guard e un accordo segreto: i dettagli

Dagospia rivela altri dettagli su Totti e Noemi ci sarebbe tra di loro un accordo segreto: ecco di che cosa si tratta

Ogni giorno si aggiungono dei dettagli alla vicenda che infiamma l’estate. Certo, l’estate sta finendo ma ci si aspetta ancora di avere grandi soddisfazioni dal gossip più infuocato dell’anno. Parliamo ovviamente di Ilary Blasi e Francesco Totti. Siamo solo all’inizio di questa vicenda visto che, come raccontano le principali riviste di cronaca rosa, e non solo, il divorzio tra i due ex, si annuncia tempestoso. Nelle ultime ore dalla rivista Chi e da Dagospia sono arrivati altri dettagli su quello che starebbe accadendo tra Ilary e Totti. I due, in attesa di incontrare gli avvocati dopo le ferie estive, vivrebbero in modo diverso il periodo complicato. Ilary, divertendosi e passando i suoi giorni di ferie insieme alla famiglia. Francesco Totti nel modo più discreto possibile, cercando di evitare in ogni modo di farsi paparazzare al fianco di Noemi Bocchi. Con lei la storia continuerebbe eccome.

Un body guard per Noemi Bocchi

Da Dagospia arrivano altri dettagli su questa storia: “La Bocchi è stata vista insieme ad un accompagnatore piuttosto robusto. Stando a quanto si mormora, sarebbe un bodyguard. Francesco Totti l’avrebbe messo a disposizione per proteggerla dai paparazzi e da qualche curioso che potrebbe disturbarla. Un pensiero per aiutarla a tenere lontani tutte le persone non desiderate. ” E ancora: “Una strategia che sta funzionando visto che Totti e Noemi non sono mai stati paparazzati insieme. “

Totti e Noemi non avrebbero comunque rinunciato a vedersi e infatti Dagospia rivela: “Eppure stando alle nuove indiscrezioni i due continuerebbero a vedersi di nascosto su uno yacht e avrebbero un accordo segreto per tutelare l’ex capitano giallorosso.”

Ma quale sarebbe questo accordo segreto? Come saprete, Noemi in questo ultimo mese, non ha mai parlato e ci sarebbe un motivo. Dagospia spiega: “I due avrebbero un accordo segreto. Anche in questo casa si tratta solo di rumors e non ci sono prove a conferma. Ma sembrerebbe esserci un accordo segreto tra Francesco Totti e Noemi. Loro ufficializzeranno il rapporto solo quando Totti sarà ufficialmente separato da Ilary Blasi. “