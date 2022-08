Ilary Blasi senza fede al dito pronta a raccontare tutta la sua verità a Silvia Toffanin

Potrebbe essere la super ospite della prima puntata di Verissimo Ilary Blasi: la conduttrice pronta a raccontare tutta la verità da Silvia Toffanin?

Manca circa un mese al debutto della nuova edizione di Verissimo che potrebbe aprirsi con il botto. Non ci sarebbero dubbi infatti, sulla decisione di Ilary Blasi: andare dalla sua amica Silvia Toffanin per raccontare tutto, ma proprio tutto, sulla fine della sua storia con Francesco Totti. O meglio sulla fine del matrimonio, sul divorzio imminente e su tutto quello che si è detto e scritto in queste settimane sul suo conto. La speranza chiaramente è che Silvia Toffanin faccia anche le giuste domande alla conduttrice sua amica e non si lasci influenzare dal rapporto che c’è. Già perchè di cose ce ne sono davvero tante da comprendere e ascoltare l’ennesimo monologo forse, non sarebbe così interessante.

Ilary Blasi pronta a raccontare tutto a Silvia Toffanin?

Secondo quanto si legge sul Corriere e Dagospia, Ilary Blasi starebbe seguendo un piano ben preciso di comunicazione, assecondando le richieste di chi lavora nel suo staff. Si mostra serena al mare con le amiche, in montagna e adesso nelle Marche a Ferragosto, dove ha trascorso senza i suoi figli, alcuni giorni in compagnia della famiglia, della nonna in particolare e di sua sorella. Ilary Blasi sta anche mostrando un altro lato del suo modo di essere, mai come ora infatti, fa vedere tutta la sua semplicità che non è fatta solo di hotel di lusso, abiti firmati, ma soprattutto di affetti sinceri, di famiglia, di vero amore. Basterà questa strategia, sarà quella giusta ? Negli ultimi giorni si parla moltissimo della possibile relazione della Blasi con un personal trainer Iovino, relazione che sarebbe la causa del divorzio da Francesco Totti Per questo ci si aspetta che Ilary vada in tv per raccontare tutto quello che realmente è accaduto. Succederà? Qualcuno ipotizza che Francesco Totti possa giocare d’anticipo e raccontare, probabilmente non in tv ma su un giornale, la sua versione dei fatti. Staremo a vedere anche perchè le voci continuano a circolare, pare che una attrice dai rossi capelli abbia confermato agli amici più stretti della Blasi, che questa relazione esiste…