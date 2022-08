La rabbia di Ilary Blasi per le ultime foto di Totti su Chi

Dopo le ultime foto di Totti sotto casa di Noemi dicono che Ilary Blasi sia sempre più arrabbiata

Ilary Blasi fa di tutto per sfuggire al gossip, anticipa anche i paparazzi svelando dove si trova, è lei a pubblicare le foto sui social. Totti, invece, che fa? Si fa quasi beccare con Noemi Bocchi o comunque regala al gossip materiale per immaginare, spettegolare. Dicono che Ilary Blasi sia molto arrabbiata, non solo per la separazione per il presunto tradimento ma per come Francesco Totti sta gestendo la sua estate. Le foto pubblicate dalla rivista Chi questa settimana mostrano l’ex calciatore che forse si dirige verso la casa a San Felice Circeo scelta da Noemi Bocchi. Lei sembra avere rinunciato alla Sardegna per restare accanto a lui che è ancora nella sua villa a Sabaudia. La rabbia della conduttrice arriverebbe dalle azzardate mosse dell’ex marito.

Tra Ilary Blasi e Francesco Totti l’accordo era di non apparire con i nuovi compagni?

Che sia solo Totti ad avere una nuova compagna o magari anche Ilary ha già un nuovo amore non si sa ma si racconta che la Blasi era stata chiara, che per amore dei figli, per evitare altra esposizione mediatica, dovevano evitare foto scandalo, foto scoop, foto con altri amori.

Dicono che Totti non sia capace di restare lontano da Noemi e addirittura c’è chi ritorna sui pomeriggi della figlia Isabel trascorsi a giocare con i figli della nuova fidanzata del papà. Si dice di tutto ma non c’è niente di concreto, anche se nessuno parla non può essere tutto vero. Adesso la conduttrice de L’Isola dei famosi è in Croazia, in barca con la sorella Silvia, la piccola Isabel e il resto del gruppo. Continua ad allontanarsi da Roma e dal gossip, dai riflettori. Totti a modo suo ci prova, resta chiuso nel suo silenzio e non sembra avere intenzioni di partire, non per il momento. Però poi si fa beccare sotto casa di Noemi, ancora una volta. “L’ingresso è stato registrato alle 22.30, mentre l’uscita, fino alle 2 di notte, non c’è stata” è Chi che riporta l’ultimo pettegolezzo di Totti che incontra Noemi. Ilary è arrabbiata.