Noemi e Totti insieme a San Felice Circeo? Una foto dice tutto e niente

Su Chi le nuove foto di Francesco Totti e Noemi Bocchi ma non c'è nessuna prova concreta di questa storia

C’è o non c’è la prima foto che mostra Francesco Totti e Noemi Bocchi insieme? La risposta è che al momento, non esiste nessuna foto della coppia, nessuna immagine che mostri l’ex calciatore e quella che sarebbe la sua attuale fidanzata insieme. I due sono attentissimi, e sanno bene di essere seguiti costantemente dai paparazzi ma per il momento, le riviste di cronaca rosa devono accontentarsi di scatti che dicono tutto ma anche niente. In particolare questa settimana sulla rivista Chi, sarà possibile vedere delle foto che mostrano Francesco Totti a San Felice Circeo, lo stesso posto in cui Noemi Bocchi ha preso casa per le ferie estive ( rinunciando, dicono in molti alle vacanze in Sardegna solo per poter stare vicino a Totti). Totti viene localizzato nello stesso punto in cui la Bocchi, pochi giorni prima, aveva parcheggiato la sua macchina. Ora è chiaro che non si tratti di una coincidenza ma è altrettanto vero, che nessuno può dimostrare che Totti sia poi andato dalla Bocchi…Le foto pubblicate questa settimana sulla rivista Chi, sono state scattate il 19 agosto a San Felice Circeo.

Francesco Totti e Noemi: il patto segreto

Ma perchè i due non si mostrano insieme, visto che sembra essere cosa certa questa relazione? Stando a quanto è stato raccontato in queste settimane dalle varie riviste di cronaca rosa e da Dagospia che ha fornito molti dettagli su questa vicenda, i due avrebbero un contratto. O meglio una sorta di patto segreto. Francesco e Noemi usciranno allo scoperto solo dopo che il divorzio con Ilary Blasi sarà reso ufficiale. Sarà vero? Per il momento queste sono tutte supposizioni.

Nel frattempo l’ex capitano della Roma si gode le sue ferie, cercando di scansare il più possibile i paparazzi e mantenendo il massimo riserbo sui social mentre Ilary Blasi, anche lei in ferie questa volta da sola con Isabel, mostra tutto su instagram.