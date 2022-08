Sabrina Ghio si è sposata: felice mostra le fedi con Carlo e le bambine

Per Sabrina Ghio è arrivato il giorno del matrimonio: lei e Carlo sono marito e moglie

Il grande giorno è arrivato! Ieri sera Sabrina Ghio nelle sue storie sui social aveva finalmente rivelato la data delle nozze: 25 agosto in Puglia! E oggi l’ex tronista di Uomini e Donne ha coronato il suo sogno d’amore. Con un bellissimo e cortissimo abitino bianco, ha sposato in comune il suo Carlo Negri. Una cerimonia semplice per Sabrina e Carlo, con tutte le persone a cui vogliono bene e ovviamente con la piccola Mia, nata da pochi mesi e Penelope, la figlia che la Ghio ha avuto da una precedente relazione. “Domani mi sposo in comune poi la cerimonia sarà sabato” ha spiegato ieri sera su instagram la Ghio. Una cosa molto semplice quindi questo pomeriggio in attesa della grandissima festa di sabato in Puglia, location scelta per queste nozze. “Ancora non ho realizzato” ha detto la bella Sabrina che questa notte, prima del matrimonio, aveva anche dormito poco per via di un forte temporale che aveva fatto preoccupare lei e le piccole. Poi però tutto è andato nel migliore dei modi ed è arrivato il primo si!

Sabrina Ghio e Carlo Negri finalmente sposi

La Ghio ha condiviso le storie dei suoi amici sui social, mostrando alcuni scatti di questa bellissima giornata. Tra la preparazione e l’arrivo in comune per la celebrazione. Poi lo scatto che sancisce l’unione: una foto con le fedi al dito e la scritta “marito e moglie“. Tutto è andato nel migliore dei modi per questa bellissima coppia che ha quindi coronato il sogno d’amore, in attesa poi, della grande festa di sabato. E noi non vediamo l’ora di vedere Sabrina con il suo abito da sposa, le sue piccole presenti alla festa e tutto l’amore in questo giorno davvero molto atteso per la coppia. Ma intanto facciamo gli auguri a Sabrina e a Carlo per il primo si!