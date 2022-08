Ilary Blasi chiede aiuto dalla Croazia: il suo gatto smarrito a Sabaudia

Ilary Blasi è disperata, chiede aiuto dalla Croazia perché a Sabaudia non si trova più il suo gatto

C’è purtroppo una brutta notizia che riguarda ancora Ilary Blasi e Totti: non si trova più il gatto Alfio. Smarrito il gatto che Ilary Blasi ovviamente adora ed è accaduto mentre lei è via, in vacanza in Croazia con la figlia Isabel. Ovviamente non mancano i commenti dei pettegoli perché il gatto senza pelo di Ilary Blasi non è l’animale preferito di Totti. Nella villa a Sabaudia c’è lui ed è da lì che Alfio è scomparso. Il dolce cucciolo dagli occhi azzurri era nella villa di famiglia di Totti e Ilary Blasi, il suo gatto Sphynx evidentemente si è allontanato. L’appello della conduttrice arriva dal suo profilo Instagram. Tra le storie ha aggiunto la foto e un numero di telefono, la richiesta di aiuto. Un numero di telefono con il prefisso di Milano, quindi sarà il numero di un collaboratore, di un familiare, di un amico, di certo non è il numero a cui risponderà Francesco Totti. E’ davvero molto triste non solo che non riescano a trovare il gatto di Ilary Blasi ma anche che l’ex calciatore non abbia invece fatto alcun appello sui social per aiutare l’ex moglie.

L’appello di Ilary Blasi per gatto scomparso a Sabaudia

“Aiutatemi a ritrovare Alfio, il mio gatto Sphynx, si è smarrito in zona lungomare di Sabaudia” segue il numero di telefono che vedete anche nella foto in alto. Tutto fa ormai pensare che davvero i rapporti tra Totti e Ilary siano molto più che gelidi. Lui si trova ancora a Sabaudia, anche se sembra che passi spesso il suo tempo nella villa al Circeo dove soggiorna Noemi Bocchi.

Il gatto nudo di Ilary Blasi è il secondo che ha preso dopo l’arrivo in casa nel 2019 di Donna Paola. A Totti non sono mai piaciuti, per lui somigliano a dei topi. Nella villa all’Eur Ilary ha anche delle caprette, adora gli animali. Non sta trascorrendo una vacanza serena in questo momento sullo yacht in Croazia, era già un’estate difficile ma adesso lo è ancora di più, viste le tensioni e non solo la paura di non trovare più il suo gatto.