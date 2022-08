La cover di Diva e Donna: Ilary Blasi, il male oscuro, la magrezza

Sulla cover di Diva e Donna le foto di Ilary Blasi e l'insinuazione su una sua malattia: troppo magra, è allarme

Più volte durante le puntate dell’Isola dei famosi 2022, sui social, si sono letti dei commenti sul fisico di Ilary Blasi. Molte persone facevano notare ( non sempre in modo gentile) quanto fosse magra, una magrezza ai limiti. La conduttrice in alcune interviste aveva spiegato che è la sua costituzione, che non c’era nulla di cui preoccuparsi ma a quanto pare, i giornalisti di Diva e Donna che questa settimana hanno scelto di dedicare alla Blasi la cover del giornale, la pensano in modo diverso. Parlano del divorzio di Ilary da Francesco Totti e pubblicano alcune foto della conduttrice. Parlano di male oscuro. Giusto fare una cover di questo genere? Se anche Ilary Blasi, a causa del divorzio o di un suo malessere personale, stesse affrontando un periodo delicato, sarebbe giusto fare una cover così, accostando tra l’altro una conseguenza a una causa, senza conoscere nulla del privato della conduttrice?

Ilary Blasi: magrezza inquietante

Si sceglie di mettere in primo piano una foto nella quale la conduttrice risulta essere realmente molto magra e poi, parlando di male oscuro, si lascia intendere che la Blasi soffra di un qualche disturbo alimentare, che l’ha portata in questi mesi a essere così magra. Un riferimento parecchio chiaro, visto che si parla di “magrezza inquietante”. In più, accanto a una foto in costume da bagno della Blasi, si usa anche la parola “allarme”. E’ questo il modo giusto di affrontare un argomento? Di certo, se anche la conduttrice stesse affrontando un periodo complicato o soffrisse realmente di disturbi alimentari, questa copertina non la aiuterebbe. Quanto siamo in diritto di puntare il dito, di pontificare, di decidere se è giusto o meno parlare di un argomento così delicato e farlo anche con una copertina di una delle riviste di cronaca rosa più lette nel nostro paese? Per il momento la Blasi non ha commentato in nessun modo, vedremo nelle prossime ore se lo farà.