Anche Gerry Scotti parla di Ilary Blasi e Totti: “Speravo durasse per sempre”

Gerry Scotti ripensa ai tempi di Passaparola e su Ilary Blasi e Totti commenta: "Speravo durasse per sempre"

A Passaparola Ilary Blasi deve molto del suo successo, anche se Gerry Scotti, ricorda che lei e Silvia Toffanin erano due delle più attente “in classe” e che sicuramente meritano tutto quello che è arrivato dopo il programma che le ha lanciate. E di Passaparola si parla anche in una intervista a cura di Francesco Canino su Panorama. Oggi Gerry Scotti tornerà in onda su Canale 5 con Caduta Libera e inevitabilmente si ripensa anche al grande successo di Passaparola, uno dei quiz più amati di sempre della rete. Negli anni del grande successo, Ilary Blasi era tra le letterine più amate. Ed è anche per questo che a Scotti, viene chiesto se si aspettasse il divorzio, se è incuriosito da tutta la vicenda legata al gossip, che ha infiammato l’estate degli italiani. Gerry ricorda, che è stato forse una delle prime persone a scoprire che Francesco Totti e Ilary avevano iniziato a frequentarsi proprio mentre la bella Blasi registrava il programma di Canale 5.

Gerry Scotti sul divorzio tra Ilary Blasi e Francesco Totti

Il conduttore di Canale5 ricorda un simpatico aneddoto. Un giorno arrivò in studio e lì vide che c’era un ragazzo con un cappellino di lana in testa ma non lo aveva subito riconosciuto. Gli chiese quindi chi fosse e si presentò come Francesco. Quando sentì la sua voce capì subito che si trattava di Francesco Totti e gli chiese che cosa ci facesse lì, nello studio. Il calciatore quindi rispose dicendo che stava aspettando Ilary e Gerry comprese tutto! “Ho vissuto la nascita della loro storia d’amore come un fratello maggiore e come tutti, speravo che il loro sogno durasse per sempre” ha detto Gerry Scotti dicendosi anche molto curiosi di tutta questa storia. Poi ha aggiunto: “Ma ci sono passato anche io dal divorzio e so che significa quando la vita decide per noi”.