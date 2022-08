Rosa Perrotta accusata di aver offeso Pietro perchè “compra le case da sola”. La reazione

Non riesce a credere Rosa Perrotta al fatto che la si accusi di aver offeso il suo compagno solo perchè da sola, ha comprato due case e lo dice orgogliosa

Chi segue Rosa Perrotta sui social sa che nell’ultimo anno l’ex tronista di Uomini e Donne ha intrapreso una ristrutturazione di una casetta a Milano, che ha seguito passo passo fino alla fine. Orgogliosa Rosa, in questi mesi, ha mostrato sui social tutte le fasi della ristrutturazione e nell’ultimo periodo, quelle finali dell’arredamento. Pochi giorni fa poi, ha anche raccontato di aver comprato una seconda casa e ha spiegato proprio ieri, il motivo per cui l’ha fatto. Ha pensato al futuro dei suoi figli e ha deciso di prendere due piccoli appartamenti anche per loro. Ieri su instagram Rosa, ha parlato con orgoglio della seconda casetta che ha comprato, mostrando le chiavi e il rogito, come si fa spesso in questi casi, quando si finalizza un acquisto. Mai avrebbe pensato però che questo suo gesto, avrebbe attirato anche diverse critiche. Proprio oggi quindi ha voluto parlare di quello che le è successo, mostrandosi parecchio basita. Molte persone infatti l’hanno accusata di aver offeso Pietro Tartaglione, il suo compagno, visto che ha più volte ribadito di aver comprato le due case, ha parlato di “sue case”. Rosa in un primo momento non aveva compreso ma poi si è detta certa di aver capito: ancora oggi nel 2022, l’indipendenza di una donna, fa paura.

Rosa Perrotta risponde alle nuove accuse sui social

Rosa non si capacita di quale dovrebbe essere il motivo per il quale, il suo compagno, dovrebbe sentirsi offeso per il fatto che lei ha comprato da sola due case. Semmai, ribadisce l’ex tronista, dovrebbe essere fiero di avere una donna al suo fianco così autonoma e indipendente. La Perrotta ha spiegato che non c’è nulla di cui vergognarsi, semmai, si sarebbe vergognata, se si fosse fatta mantenere da un uomo, cosa che nella sua vita non accadrà mai. Ha altri valori, ha sempre sudato per tutto quello che ha di materiale e lo ribadisce. I suoi genitori da sempre, le hanno spiegato che le cose non arrivano perchè le porta Babbo Natale ma perchè si lavora per avere tutto e lei ha fatto di questo insegnamento il suo mantra e invita tutte le donne a essere autonome e indipendenti perchè solo in questo modo, saranno anche libere.