Pietro Tartaglione fa una dedica speciale ai suoi suoceri

Da instagram arriva una dolce dedica di Pietro Tartaglione ai suoi suoceri e un ringraziamento speciale

In questa lunga estate di Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione si è scritto tanto. I fan della coppia hanno temuto che ci fosse una crisi molto forte tra i due, notando degli strani atteggiamenti da parte di entrambi e una freddezza che non si era mai vista prima, la coppia infatti è molto affiatata. I due non hanno mai risposto ai commenti, non hanno parlato di quello che stava succedendo ma con i fatti, hanno mostrato la loro estate in giro per l’Italia e a casa dei nonni, nonno Mario e nonna Pina insieme a Ethan e al piccolo Achille. Nelle ultime settimane Pietro e Rosa sono ricomparsi di nuovo insieme sui social, tra coccole e dediche e hanno in qualche modo, con i fatti, rassicurato i fan. Molti però sono ancora i dubbi in particolare, tante persone che seguono la coppia, hanno notato come ci sia stato un vero e proprio distacco da parte di Pietro, nei confronti della sua famiglia. Se è vero che Ethan e Achille sono legatissimi ai genitori di Rosa, è altrettanto vero che questa estate, pur essendo in Campania, i bambini hanno passato pochissimo tempo con i genitori di Pietro Tartaglione, gli altri nonni.

Una dolce dedica di Pietro ai suoi suoceri

E questa considerazione è stata fatta anche ieri, quando Pietro ha deciso di dedicare delle bellissime parole ai suoi suoceri. Molti fan della coppia si sono chiesti come mai la famiglia di Pietro sia così poco presente nella vita dei bambini, domande però alle quali, almeno per ora, l’avvocato, ha scelto di non rispondere.

Il compagno di Rosa sui social ha scritto: “Se la nostra estate è stata così meravigliosa è soprattutto merito di Nonna Pina e Nonno Mario che ci hanno sopportato e coccolato tutto questo tempo, ora mi tocca solo convincere Ethan a tornare a Milano.” Rosa e Pietro hanno anche lasciato per qualche giorno il piccolo Ethan da solo con i nonni, a godersi tutte le loro attenzioni e i giochi nella casa di campagna dove il bambino ama stare. Non sarà affatto semplice tornare alla vita di città e Pietro e Rosa lo sanno bene anche per questo entrambi hanno ribadito quanto sia importante poter contare su due nonni favolosi come nonna Pina e nonno Mario.