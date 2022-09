Francesca Fagnani sposa Enrico Mentana? Imbarazzo a La vita in diretta

Francesca Fagnani è pronta a sposare Enrico Mentana? Sembrerebbe proprio di no...

Momento dedicato ai matrimoni dell’estate nella puntata de La vita in diretta del 5 settembre, puntate che inaugura la nuova edizione del programma di Rai 1. E probabilmente, le ospiti di Alberto Matano, avrebbero anche voluto citare tra quelli più emozionanti, anche quello del conduttore. Il giornalista però, sorridente e anche un po’ emozionato ha chiesto pietà, e ha suggerito alle sue ospiti di parlare di altro. Tra le presenti, anche Francesca Fagnani che, se la memoria non ci inganna, era una delle ospiti dell’unione civile che ha visto Matano diventare il marito del suo storico fidanzato, i primi di luglio. Ma se Matano ha chiesto alle dame in studio di non parlare del suo matrimonio, un po’ imbarazzato, non ci ha pensato due volte a fare una domanda da belva alla sua amica e collega Francesca Fagnani.

La giornalista, che presto tornerà su Rai 2 con un lungo ciclo di interviste alle belve, è legata sentimentalmente a Enrico Mentana dal 2013. I due fanno coppia fissa ma non si parla di matrimonio. Il direttore del TG di La7 è stato già sposato, lo ricordiamo.

Matrimonio in vista per Francesca Fagnani?

E così tra il serio e il faceto e tra una domanda sussurrata e una detta a metà, alla fine anche Anna Pettinelli ha chiesto alla belva se si sposa oppure no. E dalla risposta della Fagnani sembrerebbe che non ci sia nessuna possibilità, almeno per il momento. La giornalista si è nascosta dietro una risposta un po’ sibillina: “Se ho pensato nella vita di sposarmi…”. Niente fiori d’arancio al momento all’orizzonte, o almeno così sembrerebbe dalle risposte che la Fagnani ha dato al suo amico Alberto Matano nella diretta di Rai 1.

In una intervista a Vanity Fair di qualche mese fa, la Fagnani a proposito del matrimonio aveva detto: “Per me il matrimonio non è un’esigenza, né un desiderio di realizzazione. Però non lo escludo neppure.” Mai dire mai quindi…Anche perchè gli italiani vogliono proprio vederla accasata, basterebbe fare una ricerca su Google per rendersi conto che la combinazione di key più ricercate quando si parla della giornalista è “Francesca Fagnani marito”…