Totti a cena con Noemi ma è uno dei ristoranti preferiti da Ilary Blasi

Francesco Totti e Noemi Bocchi a cena insieme per la prima volta, i paparazzi li beccano subito

Totti e Noemi Bocchi si fanno beccare insieme, è la prima volta che accade, è forse la loro prima cena insieme alla luce del sole. Francesco Totti e Noemi Bocchi fanno sul serio ed è la rivista Chi a pubblicare le foto della nuova coppia. Tra Totti e Ilary Blasi tutto è ancora da decidere ma la separazione è ormai una certezza già da tempo, devono solo discutere i termini, anche se vivono sotto lo stesso tetto. Tutto per amore dei tre figli ma adesso c’è un nuovo amore nella vita di Francesco Totti. Non resistono più, Noemi Bocchi e Francesco Totti hanno voglia di farsi vedere in giro insieme, anche se i paparazzi devono agire d’astuzia per beccarli insieme. Li hanno sorpresi all’Hostaria del Vicoletto, a Terracina, però quello è uno dei ristoranti che l’ex capitano della Roma e Ilary Blasi amavano frequentare insieme.

Totti porta Noemi nello stesso ristorante dove andava con Ilary

E’ lì che spesso Totti e Ilary pranzavano insieme. La nuova coppia ha cercato di non farsi sorprendere dai fotografi ma ha messo in atto una strategia troppo semplice. Sono entrati e usciti separati, in momenti diversi, ma i fotografi erano appostati fuori dell’Osteria. Con loro anche gli amici che hanno cercato di fare da scudo ma dalle foto lo sguardo di Totti che cerca Noemi Bocchi dice tutto.

Impossibile ovviamente pensare a una coincidenza, ciò che vogliono evitare l’ex calciatore e la sua nuova compagna sono le foto insieme. Ci sono dei bambini da tutelare e poi c’è la convivenza di Totti e Ilary Blasi nella villa all’Eur. Non è per niente una situazione facile da gestire ma sembra che lui abbia voglia di uscire allo scoperto, segno che il legame con la Bocchi è importante. Dicono che la crisi tra la conduttrice e Francesco Totti sia iniziata più o meno un anno fa e che Noemi sia arrivata solo dopo ma in un momento in cui forse tutto si poteva ancora risolvere. Adesso sembra chiaro che non c’è più nulla da sperare per l’ex coppia o forse no, come Belen e Stefano insegnano… l’amore alla fine vince sempre.