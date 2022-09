Ilary e Totti ancora sotto lo stesso tetto, l’ex calciatore esasperato dalla Blasi: il motivo

Continuano a trapelare indiscrezioni sulla fine del matrimonio di Ilary e Totti: i due vivrebbero di nuovo insieme ma la situazione sarebbe complicatissima

Sono o meglio sarebbero giorni decisivi per Ilary Blasi e Francesco Totti...Ce lo racconta il Corriere della sera che, dopo Repubblica, aggiunge altri dettagli alla saga gossippara dell’estate. Estate che sta finendo, scuola che riapre il battenti e addio alle case al mare e alle ferie…Questo avrebbe significato per i due protagonisti del super gossip dell’estate, un ritorno alla vita quotidiana. E nel caso di Ilary e Totti, il ritorno nella stessa casa dell’Eur. Ora sia chiaro, dire di vivere sotto lo stesso tetto quando hai a disposizione oltre 25 stanze, giardini infiniti, cucine, sala giochi, sala hobby, è un po’ restrittivo e probabilmente Ilary e Totti, se solo volessero, potrebbero anche non vedersi e incrociarsi mai. Probabilmente però, per amore dei figli e per cercare di mantenere un rapporto quanto il più civile possibile, convivono sotto lo stesso tetto, facendo forse, finta di nulla. Ne parla il Corriere della sera che aggiunge anche altri dettagli, in vista dei primi incontri con gli avvocati, riunioni decisive per scoprire se alla fine si procederà con una separazione consensuale o meno. C’è una cosa che Totti non sopporterebbe di Ilary: la sua voglia di raccontarsi, una esposizione che proprio l’ex calciatore, secondo quanto si legge oggi sul Corriere della sera, non manderebbe giù. In particolare, nell’ultima settimana, ci sarebbe stata una cosa fatta dalla conduttrice, che proprio il Pupone non ha gradito…

Perchè Totti sarebbe esasperato dalla Blasi?

Secondo quanto si legge oggi sul Corriere della sera, Totti non gradirebbe le continue storie sui social di Ilary Blasi, almeno quelle che riguardano la famiglia. In particolare, l’ex calciatore, non avrebbe digerito le foto di Isabel e del suo primo giorno di scuola. Foto che hanno dimostrato la sua assenza. Il romano, che è sempre stato molto presente nella vita dei suoi figli, andando anche spesso a prenderli a scuola, proprio non avrebbe digerito il fatto che on line, siano usciti articoli su articoli e che si sia parlato della sua “latitanza”. Totti infatti era il grande assente ma a quanto pare, non per motivazioni legate a questo divorzio ma per impegni che aveva precedentemente preso. Una assenza in qualche modo giustificata che però, a causa delle foto di Ilary, si è fatta più che notare. Il Corriere usa un termine molto forte, parla di un Totti “esasperato” da questa situazione. Purtroppo quello che sta succedendo realmente, non lo sappiamo, solo chi sta vivendo la situazione, sa cosa accade o non accade in quella casa. Della serie, se solo i muri potessero parlare…