Adriana Volpe torna in tv: “Ilary molto magra e molto provata”

Nella prima puntata de La vita in diretta Adriana Volpe dice la sua su Ilary Blasi dopo il divorzio: magra e provata

Nella puntata de La vita in diretta in onda il 5 settembre 2022, Alberto Matano ha avuto un tavolo tutto al femminile per parlare di temi “più leggeri”. E in quel di Rai 1, dopo qualche tempo, ecco tornare anche Adriana Volpe. La conduttrice, che negli ultimi anni è stata volto di Tv8 prima e poi opinionista del GF VIP ( dopo aver partecipato come concorrente) è tornata in Rai. Insieme a Rita Rusic, Anna Pettinelli e Francesca Fagnani ieri, ha commentato le ultime vicende di cronaca rosa, costume…In particolare ha scelto di commentare le ultime news sul divorzio Blasi-Totti, spiegando quello che pensa sulla conduttrice di Canale 5.

Adriana Volpe torna in tv su Rai 1 e parla di Ilary Blasi

Nello spazio dedicato quindi al tavolo di Rai 1, si è parlato della separazione di Ilary Blasi, con Alberto Matano che si è schierato dalla parte della conduttrice ricordando quando tutti l’hanno accusata di aver mentito, dopo che il comunicato sul divorzio, mentre magari lei, quando era andata dalla Toffanin aveva solo cercato di tutelare la sua famiglia.

La Volpe ha detto quindi la sua: “Io ho visto Ilary, anche quando lavorava, molto magra, molto provata e tanto tesa. Nel senso, credo che stiano cercando di non far trapelare una situazione che se secondo me è molto più complessa di quello che sembra. “

E ha aggiunto: “E mantenendo il focus sui figli, se ci dovesse essere il trasferimento di Ilary a Milano, si pone il problema del trasferimento dei bambini. Quindi è là che interverrà in maniera importante l’avvocato di Totti. Cercheranno di garantire che i figli possano vedere agilmente sia il padre che la madre. Però logisticamente, se ci sono 500 km di distanza, la cosa diventa certamente più complessa.” Stando alle ultime indiscrezioni infatti, parrebbe che Ilary abbia intenzione di lasciare Roma per andare a vivere in pianta stabile a Milano.