E’ finita tra Alfonso Signorini e il suo storico compagno ma c’è già un altro amore

Alfonso Signorini e Paolo Galimberti si sono lasciati ma c'è già un nuovo amore

Questa volta al centro del gossip c’è Alfonso Signorini, questa volta è della sua storia d’amore che si parla ma è lei che svela al Corriere della Sera che con Paolo Galimberti è finita. Una relazione durata ben 18 anni e per lungo tempo tenuta al riparo da tutto e tutti. Alfonso Signorini e Paolo Galimberti sono sempre stati molto riservati, hanno superato momenti bassi ma di recente a Verissimo il conduttore e direttore di Chi aveva confessato quanto profondo fosse il loro amore. Adesso è tutto finito, si sono lasciati ed è stata una decisione molto sofferta. “Molto sofferta ma dovuta” ammette il 58enne che però sembra sia già innamorato di un altro uomo.

Alfonso Signorini innamorato di un altro uomo

Il suo cuore batte per un altro e adesso il gossip cerca di scoprire di chi si tratta. Un po’ difficile visto che il nuovo amore di Alfonso Signorini non fa parte del mondo dello spettacolo. Chi prenderà il posto di Paolo Galimberti dopo quasi due decenni? “Dopo 18 anni non stiamo più insieme. Una decisione sofferta, ma dovuta: quando il rapporto si trascina per non far dispiacere all’altro è meglio chiudere. Gli vorrò sempre bene” ha svelato il conduttore del GF Vip.

E’ single Signorini ma forse non lo resterà per molto perché è innamorato, molto innamorato. Confessa che non vede l’ora di ricevere i messaggi del nuovo lui e per questo guarda il telefonino di continuo. Nuove emozioni quindi per Alfonso che racconta di non frequentare nel privato chi lavoro in televisione, nel mondo dello spettacolo.

Nel suo passato anche una storia d’amore di 5 anni con una donna: “Con Laura, per cinque anni. Tempo fa l’ho incontrata in Puglia, io ero con Paolo e lei con il marito, l’istruttore di tennis con cui mi aveva tradito. E’ ancora convinta che io sia eterosessuale“.