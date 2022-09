Giovanna Civitillo festeggia il compleanno con Amadeus e la torta più piccola

Un dolce compleanno per Giovanna Civitillo che ha festeggiato a pranzo con Amadeus

Quattro giorni fa Giovanna Civitillo ha festeggiato il compleanno di Amadeus, i 60 anni, oggi è lei a compiere gli anni, 45. Ovviamente anche oggi la coppia non si è separata, insieme sempre e nelle occasioni importanti come oggi e pronti a coccolarsi. Hanno pranzato al ristorante Berton e Giovanna Civitillo ha rivelato quanto è golosa mostrando i piatti che le hanno servito in modo spettacolare. Poi la torta più piccola su cui soffiare la sua candelina. Tutto in rosso, dalla tortina al semplice outfit della festeggiata, evidentemente l’ex ballerina adora questo colore. 45 anni e non li dimostra soprattutto perché Giovanna Civitillo è quasi sempre senza trucco, acqua e sapone.

Giovanna Civitillo senza trucco anche per festeggiare il suo compleanno

Meravigliose rose rosse, gli scatti dal ristornate dove ha pranzato con Amadeus e come sempre è la Civitillo a pubblicare sui social le foto condividendo un po’ della vita privata con i tantissimi follower. Il conduttore invece non ama molto apparire sui social ma soprattutto non gestisce un suo profilo. Più volte Giovanna è stata criticata per la scelta di gestire lei un profilo di coppia ma ha sempre spiegato che suo marito non desidera occuparsene, non vuole un suo profilo.

Per i 60 anni di Amadeus la torta nerazzurro di Ernst Knam, per il compleanno di Giovanna una tortina rossa e la stessa felicità. Non mostrano altro, non rivelano con chi stanno festeggiando il compleanno, di certo ci saranno i figli Alice e José. Di recente Amadeus in un’intervista ha ricordato come è nato il suo amore per la moglie, che l’ha colpito subito per lo stile e l’eleganza. Lui era divorziato, papà di Alice ancora piccola ma sono riusciti subito a diventare una meravigliosa famiglia allargata, è questo il regalo che condividono da quel momento ogni anno, ogni compleanno.