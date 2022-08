Le giornate di Amadeus e Giovanna Civitillo in vacanza al mare

Vacanze al mare per Amadeus e la sua famiglia, come vicino hanno Fiorello. Ed ecco com'è la giornata del conduttore di Sanremo

Amadeus e Giovanna Civitillo sono in vacanza in Sardegna con il figlio Josè, la rivista Chi li ha fotografati mentre giocano in acqua tra tuffi e baci, tiri col pallone e tante risate. Amadeus e suo figlio continuano a divertirsi mentre Giovanna Civitillo si scioglie osservandoli, poi è il conduttore a correre da lei per un altro bacio e altre giornate piene di sole. Hanno preso una casa a Santa Margherita di Pula e come vicino hanno Fiorello, ecco il motivo per cui spesso si vedono insieme nelle foto di entrambi sui social. I due amici sono da sempre colleghi e per loro prosegue la collaborazione per il prossimo festival di Sanremo. Ci sarà o meno Fiorello sul palco dell’Ariston il suo contributo è necessario per Amadeus, di lui si fida come di pochi altri.

Amadeus e l’estate con la famiglia e Fiorello

Amadeus si è lasciato fotografare per il settimanale Chi, sulla spiagge sarde prende il sole e si rilassa con la sua dolce metà. Giovanna Civitillo e Amadeus stanno insieme dai tempi de L’Eredità. Si sono conosciuti nel 2003 e non si sono più lasciati.

“D’estate mi piace staccare da tutto, mi dedico all’amore per la mia famiglia e agli amici” ha raccontato lui ma in realtà dal lavo non riesce a staccare del tutto, forse perché progettare il prossimo festival di Sanremo è molto più che un lavoro.

La giornata per il conduttore inizia molto lentamente perché mentre Giovanna al mattino presto va al mare con il figlio lui se la prende comoda e li raggiunge alle 11. Un tuffo in acqua e poi sole, quindi torna a casa per lavorare e scendo solo alle 5 per giocare con Josè.

“Posa per i selfie, fa autografi e ha una parola buona per tutti” e intanto continua ad ascoltare le canzoni per Sanremo.