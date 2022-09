E’ l’avvocato della Blasi a rispondere a Totti: “Ha visto cose che potrebbero rovinare 50 famiglie”

E' guerra aperta tra Totti e Ilary. La Blasi fa una minaccia neppure troppo velata: ecco che cosa ha detto tramite il suo avvocato

Se Ilary Blasi ha deciso di scegliere la via del silenzio e dai social si mostra a casa della nonna mentre insieme a lei prepara la pasta fatta in casa, a parlare con la stampa è il suo avvocato, Alessandro Simeone. E lo fa rilasciando delle brevi ma molto forti, dichiarazioni a Repubblica, per rispondere all’intervista fiume di Francesco Totti rilasciata al Corriere della sera. Mette subito i puntini sulle i spiegando che Ilary non ha mai parlato perchè lei, vuole davvero tutelare i suoi figli per cui ha scelto la via del silenzio, almeno per ora. Le parole dell’avvocato della Blasi però sono molto forti e soprattutto sul finale, lancia un monito che sa anche di avvertimento: occhi perchè se Ilary parla, può esplodere una bomba. Un finale che un amore lungo 20 anni forse non si meritava. Tra accuse reciproche, silenzi, bugie, tradimenti e adesso anche minacce velate.

Ma che la Blasi avrebbe in qualche modo reagito alle parole di Totti che ha persino raccontato della vacanza in Tanzania pagata da lui e del furto dei Rolex, era parecchio prevedibile.

Occhio a Ilary Blasi

“Ho sempre protetto i miei figli e continuerò a proteggerli”, fa sapere Ilary a Repubblica tramite il suo avvocato che spiega che in nessun modo cambierà la linea adottata fino a questo momento.

“La tutela dei miei figli viene prima di tutto, ognuno è responsabile delle sue azioni” avrebbe detto Ilary ai suoi amici e a chi lavora con lei. L’avvocato della Blasi poi fa sapere: “Ilary ha visto cose in questi ultimi anni che potrebbero rovinare una cinquantina di famiglie”. Parole che suonano più che come un avvertimento e che hanno in realtà il sapore di una minaccia.

La guerra è iniziata e non siamo ancora in tribunale.