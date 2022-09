Dalla vacanza pagata in Tanzania ai Rolex rubati passando per le cimici: le accuse di Totti alla Blasi

Dal Corriere della sera Francesco Totti lancia pesanti accuse a Ilary Blasi: è guerra tra ex

Non solo il racconto di come una favola d’amore sia diventata nel giro di pochi mesi un incubo ma anche delle rivelazioni scottanti. Francesco Totti nella sua intervista al Corriere della sera ha spiegato che vuole tutelare se stesso ma soprattutto i suoi figli da quello che sta succedendo. Certo è che leggere alcune cose come quelle che Totti ha raccontato sulla proprio madre, forse non sarà molto piacevole per Christian e Chanel, ma se le rivelazioni fatte dall’ex calciatore sono vere, forse doveva essere la Blasi a pensarci bene prima di compiere determinate azioni. Noi quello che è vero o non è vero non lo sapremo mai ma sta di fatto che le accuse di Totti sono gravissime. Non solo ha parlato di Ilary Blasi raccontando di aver scoperto di esser stato tradito più volte, anche se non lo può dimostrare ( ha le prove solo di un tradimento, negato però dalla sua ex), ha anche accusato la sua ex di non esserci mai stata fino in fondo, soprattutto nei drammatici mesi in cui suo padre era in ospedale a causa del covid e poi è venuto a mancare. E poi le nuove accuse, quelle più recenti, ma non per questo meno gravi.

Ilary Blasi e Francesco Totti: dalla favola al furto

Intervistato da Aldo Cazzullo per il Corriere della sera l’ex capitano della Roma ha raccontato: “Cercavo un accordo. Non volevo finire in tribunale. Così ho proposto: pensiamo prima ai figli, lasciamo la casa a loro, e noi ci alterniamo, facciamo tre giorni per ciascuno. Non volevo vedere i ragazzi con la valigia in mano, tra l’Eur e Roma Nord. ” E ancora: “Ma Ilary ha detto no. Allora le ho proposto di dividere la casa, in fondo è grande. Oppure di prenderne una tutta per lei. Niente da fare: in casa vuole restare soltanto lei, e basta. Poi non ci siamo più parlati, perché è partita con la sorella per la Tanzania. Una vacanza pagata da me”. E quando Cazzullo gli fa notare che una vacanza pagata non può essere il motivo di discussione Totti allora aggiunge: “Non è tutto qui. Con suo padre è andata a svuotare le cassette di sicurezza, e mi ha portato via la mia collezione di orologi. Non ha lasciato neanche le garanzie, neanche le scatole.”

L’ex capitano della Roma ha continuato: “Ci sono alcuni Rolex di grande valore. Sostiene che glieli ho regalati; ma se sono orologi da uomo… Mi rifiuto di pensare che sia questione di soldi. Semmai, è un dispetto.” Totti ha raccontato allora di averle nascosto le borse, ridendo, sperando che ci potesse essere uno scambio ma non ha ottenuto quello che voleva…

E poi ha aggiunto: “Mi ha fatto seguire da un investigatore privato. Persone a lei vicinissime mi hanno messo le cimici in macchina, e il gps per sapere dove andavo; quando bastava che me lo chiedesse. Altre persone si sono appostate sotto la casa di Noemi…“.

L’ex capitano della Roma ha detto di augurarsi che questo matrimonio non finisca con una vera e propria guerra in tribunale ma visto come si sta comportando Ilary, c’è da aspettarsi di tutto. “Spero ancora che si possa trovare un accordo e chiudere qui questa storia. Di sicuro, io adesso mi taccio. Non so se si è capito, ma questo pomeriggio mi è costato sei mesi di vita. Avrei preferito mille volte darle un’intervista per parlare di calcio e della Roma, che porto sempre nel cuore” ha concluso Francesco Totti.