Ilary Blasi traditrice seriale: le accuse di Totti, la protezione delle amiche. Dalle prove alle bugie

Ilary Blasi accusata dal suo ex marito di averlo tradito più volte: è questa la confessione di Totti al Corriere della sera e non solo

E’ una intervista fiume quella che Francesco Totti ha rilasciato al Corriere della sera. Da settimane si diceva che Totti avrebbe parlato, per dire la sua verità e finalmente lo ha fatto. Ha anche precisato che non dirà altro: questa è la sua versione dei fatti e se anche ci sarà una replica della sua ex moglie, con la quale non ha più nessun rapporto, a lui non interesserà. Quello che conta è che la verità venga ristabilita, è importante farlo per i figli, che Francesco Totti ama più della sua stessa vita. E questa volta è molto chiaro e preciso e racconta di non esser stato il primo a tradire, di aver scoperto dei messaggi inequivocabili. “A settembre dell’anno scorso sono cominciate ad arrivarmi le voci: guarda che Ilary ha un altro. Anzi, più di uno” ha detto Totti nella sua intervista. Voci alle quali non voleva credere ma erano troppe e insistenti e allora ha deciso di indagare. Gli sembrava impossibile e invece ha trovato tutti i messaggi e spiega: “Non l’avevo mai fatto in vent’anni, né lei l’aveva mai fatto con me. Però quando mi sono arrivati avvertimenti da persone diverse, di cui mi fido, mi sono insospettito. Le ho guardato il cellulare. E ho visto che c’era una terza persona, che faceva da tramite tra Ilary e un altro.” Quindi siamo nel 2021. Totti lo scopre in autunno a suo dire, ma questa relazione era iniziata già da tempo, mentre Ilary Blasi si divideva tra Milano e Roma per il suo lavoro all’Isola dei famosi.

L’amante di Ilary, un uomo del genere

Non vuole rivelare chi sia questa persona ma fa capire che non ha apprezzato neppure la scelta. E ha spiegato: “Non mi faccia dire il nome. È una persona totalmente diversa da me, che appartiene a un mondo lontanissimo dal mio, e per fortuna. È stato uno choc. Non solo che Ilary avesse un altro; ma che potesse avere interesse per un uomo del genere. Eppure l’ha avuto.”

Quando poi sono uscite le foto di Noemi e Totti su Dagospia, tra i due ex, è arrivato il momento del confronto perchè prima l’ex calciatore, aveva deciso di fare finta di nulla e non aveva detto niente a nessuno, era andato avanti. Poi ha chiesto conto dei messaggi: “lei sulle prime ha negato. Diceva di non averlo mai incontrato. Poi ha capito che sapevo, e mi ha raccontato che con quel tipo si erano visti solo per prendere un caffè. Abbiamo avuto un confronto a tre anche con Alessia, ed entrambe hanno negato. In realtà so che si erano conosciuti già nel marzo del 2021. E che lei ha frequentato lui e altri uomini un po’ troppo da vicino. Prima che nascesse la mia storia con Noemi.” Ilary sarebbe stata “aiutata e protetta a detta di Totti, dalle sue amiche, in particolare dalla sua parrucchiera Alessia, perennemente al suo fianco.

Il racconto di Totti coinciderebbe in parte con quanto i giornali avevano raccontato a marzo, quando solo Ilary ci mise la faccia andando in tv a dire la sua. Mentre Francesco Totti aveva etichettato tutto come “fake news” senza però aggiungere altro. E i giornali parlavano di amanti, di tradimenti e la coppia smentiva. Ma non c’era nulla da smentire era tutto vero.

Questa resta chiaramente la versione dei fatti di Totti alla quale immaginiamo, molto presto, Ilary Blasi replicherà.