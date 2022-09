Angela Melillo si sposa e mostra qualche dettaglio del suo matrimonio

Angela Melillo mostra i primi dettagli del suo matrimonio: si sposa per la seconda volta

Angela Melillo questa mattina ha fatto un sopralluogo per il suo matrimonio, ha cercato di fare la misteriosa ma ha svelato più di qualche dettaglio. Fiori d’arancio per lei che li mostra e non lascia dubbi e inoltre, a Verissimo aveva già annunciato che il suo Cesare le aveva fatto la proposta. Lo scorso aprile Angela Melillo ha confidato emozionatissima che il suo compagno le aveva chiesto la mano, anzi, aveva chiesto il permesso a sua figlia. Non potendo chiedere la mano al padre ha pensato a Mia, alla dolcissima figlia di Angela Melillo. Anello di fidanzamento, emozioni e sogni da realizzare e finalmente il momento degli ultimi preparativi è arrivato: Angela Melillo si sposa.

Angela Melillo annuncia il matrimonio, manca pochissimo

E’ il settimanale Chi a riportare la notizia delle nozze di Angela Melillo e Cesare San Mauro, sono legati da anni ma la voglia di sposarsi e dire quel sì che li unirà per sempre è arrivata solo con il tempo. L’ex naufraga indosserà l’abito da sposa ad ottobre e sta iniziando a svelare qualcosa delle sue scelte. Sembra che sarà un matrimonio per poche persone, pochi invitati, ovviamente la famiglia e gli amici più cari, nozze riservate solo a chi desiderano partecipi al loro evento.

E’ in una splendida location a Roma che oggi Angela Melillo si è emozionata, ha mostrato qualche angolo, non ha ancora rivelato dove si trova ma da lì il panorama è meraviglioso. La coppia è così felice, la Melillo non si aspettava che la vita le riservasse una felicità così grande. Stanno insieme da 7 anni, lui è avvocato cassazionista e ha 66 anni, una bella differenza d’età ma a loro non pesa. Finalmente Angela è felice, dopo il divorzio dal marito, Ezio Bastianelli, papà di sua figlia Mia, la morte di entrambi i genitori, c’è da organizzare il giorno più bello.

“Eh già! Siamo ancora qua! Nonostante … le differenze di età, il lavoro, le famiglie, le esperienze, abbiamo superato i momenti difficili, come le delusioni, gli attacchi ingiusti da chi sappiamo, che purtroppo non finiranno. Ma noi, accumunati dagli stessi valori, da una dolce sensibilità e da tanta complicità, abbiamo trovato il nostro punto di forza: L’Amore” la dedica della soubrette al suo compagno nel giorno del suo compleanno.