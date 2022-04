Angela Melillo guarda l’anello di fidanzamento e si commuove: sta per sposarsi

Angela Melillo emozionata racconta che il suo compagno Cesare non potendo chiedere la mano al padre perché non c’è più l’ha chiesto alla figlia. Un anello di fidanzamento che fa venire le lacrime alla Melillo, perché quel momento è stato molto romantico. Nessuno conosce la data del matrimonio di Angela Melillo, lo rivela a Verissimo, sarà a ottobre prossimo, ad inizio autunno. Racconta di un uomo speciale, molto riservato, che la incoraggia sempre, l’ha fatto anche per andare all’Isola dei famosi. “La spinta più importante per mettersi alla prova è stata la sua, per vedere se c’era ancora qualcosa di me di tanto tempo fa ma lui non è mai venuto in studio, me l’aveva detto”. Nessuno ha mai visto il futuro marito della Melillo ma lei ride e ripete che esiste, come tutto il romanticismo che le regala.

Angela Melillo si sposa

Dopo 7 anni e mezzo si sposa: “Lui è il mio sorriso e la mia luce. Gli ho dato il mio primo bacio dopo un mese e mezzo. Avendo una figlia ed una situazione molto particolare, non volevo una storiella” ma adesso lui è uno dei suoi punti fermi. Crede sia un dono che le ha fatto sua madre Franca

“Mamma si è ammalata improvvisamente e per un anno e otto mesi le sono sempre stata vicino. Fino alla morte avvenuta il 30 maggio, il giorno del compleanno di mia figlia. Quel giorno tenendole la mano mi disse “Se li chiudo non li aprirò più”. Una data in cui non so se piangere o gioire. Da lì ho attraversato un momento molto buio, un anno dopo mi sono separata e qualche anno dopo ho perso mio papà”. Al matrimonio sarà sua figlia a portarla all’altare, Angela sorride, la bambina ha accettato ma a patto che sia lei la più bella il giorno delle nozze.